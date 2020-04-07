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開發金祭鐵腕 不配合防疫或欺瞞最重終止勞動契約
連假期間景點趴趴走，恐成防疫破口，開發金控表示配合政府防疫，對社會負責，將執行金融業最嚴格措施，不配合防疫或蓄意欺瞞，最重恐終止勞動契約。
開發金控表示，針對集團同仁或其同住者連假曾赴國家級警報11景點展開清查，總計約有330位，自周一起開始居家辦公14天。
防疫措施包括：一、 必須主動向主管報告相關行程，如未主動申請，逕至公司上班者，一經發現將予以懲處。
二、 居家辦公員工之工作時間及出勤，與辦公室上班相同，期間需每日填寫員工日誌呈報主管；居家工作同仁必須遵守各項防疫規定，工作時間沒有必要不准外出，非工作時間外出，需全程配戴口罩。
三、 防疫期間之緊急工作規則係為確保全體同仁健康及公司營運不中斷，若有不配合恣意外出者，或有蓄意欺暪之情事，將予以懲處，情節重大者，不排除終止勞動契約。因而感染新冠肺炎，影響公司營運或聲譽，情節重大者，公司將追究法律責任。
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