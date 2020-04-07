開發金祭鐵腕 不配合防疫或欺瞞最重終止勞動契約

金融機構於清明連假尾聲相繼宣布，若員工或親友前往國家警報11景點，自昨（6）日起居家辦公兩周，在辦公室員工需全程配戴口罩，且早晚得量測體溫。據調查，目前多是壽險公司執行該政策，以金控雙雄富邦金與國泰金，居家辦公人數均破千人，開發金則是執行最嚴格措施的業者，若員工蓄意隱瞞且影響公司營運或聲譽，將追究法律責任。

2020-04-06 23:37