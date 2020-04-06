500名中信金員工或同住曾到11個警示景點 可居家辦公

中信金控疫情應變小組今（6）日公布，依照中央流行疫情指揮中心的建議，中信金控轄下各單位即日起今年4月17日止，同仁或同住者於清明連假期間如有至國家級警訊通知之11個熱門景點，可實施居家辦公，若分行端無法實施居家辦公，得視人力實際調度情況調整，統計約有500名同仁將因此調整上班型態，但公司相關業務不受影響。有關居家辦公的同仁，建議自主管理其健康情況，不得與客戶接觸或進出公眾場所。

為強化防疫措施及自主健康管理，中信金控到班之同仁即日起至今年4月17日止於上班時間須全天候配戴口罩，內部會議討論以電話或視訊方式進行，不同樓層同仁盡可能降低業務接觸，公司將持續視疫情情況啟動彈性上班政策及其他配套措施。

玉山銀則表示，自農曆春節後，已同步規劃異地備援及居家辦公機制，並自2月起實行異地備援，以確保營運不中斷，後續將視疫情發展所需，進行居家辦公。

因應清明連假旅遊潮，針對中央流行疫情指揮中心所發佈11個熱門旅遊景點，玉山也於4月5日向全行進行調查，統計曾前往該11景點的人數，若出現感冒、發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺喪失或其他不適狀況，將配合主管機關政策，讓同仁視情形在家休息或居家辦公。另外，若曾前往景點但未出現相關症狀，亦提醒落實自主健康管理防疫措施，包含上班期間全程配戴口罩、避免長時間交談、不與其他同仁共同用餐等。

永豐金控表示，對去過11景點的員工，已要求員工自主健康管理，務必戴上口罩上班，並勤洗手、定時量測體溫、保持社交距離。