快訊

台灣國家隊：未竟的「台灣奇蹟」，於瘟疫中再現

保險業數位練兵畢其功於一「疫」 備妥多套劇本應變

經濟日報 / 記者葉憶如/台北即時報導

清明連假期間人潮湧現，中央疫情指揮中心針對11處擁擠景點發國家級警報，為確保職場安全與金融穩定，除了國泰金、富邦金在假日緊張宣布部份出遊11景點員工居家辦公外，本周第一個上班日，國內多家壽險業者包括南山人壽、全球人壽、中壽、三商美邦、宏泰人壽等紛紛宣布跟進，因此居家辦公人數高達數千人，但保險公司多表示營運不受影響，主要因近年來保險業積極數位轉型，練兵多年畢其功於一「疫」，早就備好多套劇本，務求「超前佈署」，抗疫要滴水不漏。

此次國內疫情相對他國輕微，不僅中央防疫中心指揮得當，各家保險公司更是「超前佈署」，年初就已相繼組成抗疫小組，由公司高層CEO擔任小組召集人，早就做好異地辦公、人員分流輪班制、分批居家辦公的準備，並隨時掌握疫情狀況開會應變。像是國外疫情嚴重時，國壽就率先「強烈呼籲員工不要出國」，此次富邦金控更在第一時間要求連假期間赴11個景點旅遊的員工改成居家辦公，許多保險公司的防疫小組其實早在4月4日，一開始聽說景點人潮聚集，就已即早開會做出決議，「防疫小組手中已備妥多套劇本應變，看情況是要拿出計畫A，還是計畫B」。全球人壽甚至比防疫中心更嚴格，不只列11個景點，公司是規定包含13個景點，有到當地出遊的員工通通居家辦公二周，比防疫中心還嚴格。而且保險公司一向強調風險控制，因此通報系統更是比一般企業來得快速，幾個小時內就完成數萬員工的調查。

而儘管高達數千名員工在家辦公也不影響正常營運，主要是因為近年來保險公司積極數位轉型，包括非現金支付比例幾乎是95%~99%，保戶都不需要跟業務員「面交」保費，而且許多都已改成電子保單，例如國壽有都幾近有五成的比例，網路投保比例也不斷攀升。而且壽險業者表示，不是因為疫情，過去就已經常常北中南視訊會議，加近年來網路速度跟上，「只要家裡有個投影螢幕，隨時都能開會」，因此在家辦公或是視訊會議，通通不成問題。而主管也強調「員工雖然在家辦公，但是該完成的事項一樣也不能少」，因此對公司營運是不會造成影響。

保險 疫情

延伸閱讀

金融業防疫重典開發金最嚴 隱瞞要解僱

德國加強防疫紓困 入境強制隔離擴大企貸擔保

影／院長廖俊智親配旁白 中研院防疫宣導影片出爐

籲中美合作抗疫 崔天凱：現在不是相互指責時候

相關新聞

金融業防疫重典開發金最嚴 隱瞞要解僱

清明連假許多民眾出遊，中央疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報，金融業陸續清查發現至少上千民員工或同住者「出遊」，開...

開發金配合政府防疫政策 將執行金融業最嚴格措施

中央疫情指揮中心將11個景點列為國家警報景點，金融機構相繼宣布，若員工或親友連假期間有前往當地，得自6日起居家辦公兩周。...

開發金330人連假遊11景點 即起居家辦公兩周

開發金控（2883）宣布，4月5日針對開發金集團所有同仁以及其同居者進行連假旅遊足跡清查，一共有330名員工因此今天起開...

去年行動支付普及率創新高 56-65歲過半會用

去年行動支付大躍進，高齡族成長嚇嚇叫！資策會調查顯示，由於量販店、超商等國人最常消費的領域紛紛推出行動支付優惠，去年2019年行動支付普及率達62.2%，再創新高，不僅46-55歲熟齡族使用率一舉超過七成，連56-65歲高齡族使用率也過半，大幅增加11個百分點，國發會鎖定交通、醫院等重點領域，以及學生族群使用行動支付，向2025年普及率九成目標前進。

遠端會議慎防資安 會計師籲三不四要

近來因新冠肺炎疫情影響，許多企業啟動營運持續機制，包含「遠端會議」、「在家上班」或「分區工作」等，KPMG安侯會計師事務所提醒，遠端會議不是直播，使用ZOOM等工具要提高警覺。

去11景點得居家辦公 兩大原因讓多數公股金控無法跟進

部分民營金控昨（5）日晚間相繼宣布，清明長假有前往11熱點旅遊的員工，今天起居家辦公兩周。至於公股金融機構呢？財政部長蘇...

證交所首辦線上引資說明會 盛大啟動

證交所與寬量國際（QIC）共同主辦、群益金鼎證券協辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上臺灣投資說明會...

都去了11景點 民營金控家裡上班公股為何只戴口罩？

中央疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報，民營金控昨晚連夜宣布清明長假有前往11熱點旅遊的員工，今天起居家辦公兩周，...

黃金王子楊天立： 待解套浮額、西方套現賣壓籌碼洗淨 金價發動下波漲勢

今年初金價漲破一千七百美元，創下七年新高，隨著新冠疫情越演越烈，黃金跟著股市下殺，黃金還具有避險功能？

公股銀行員工赴熱門景點 財長：做好自主管理

富邦金、新光金5日宣布，連假期間曾到訪11個熱門風景區旅遊員工改採居家辦公，財政部長蘇建榮說，昨晚已指示公股代表，請這類...

南山人壽宣布115位連假出遊員工在家辦公

南山人壽今(6）早宣布，經調查連假期間曾至11處熱門景點區約115位同仁（含眷屬)，於4/6-4/17期間居家辦公；同時...

名家觀點／消失的美元流動性 企業債信危機再現

新冠肺炎疫情在3月後急速失控，重創全球經濟，隨之而來的是全球金融市場美元流動性急速惡化，不僅股、債、匯市均出現極大崩跌與波動，傳統避險資產黃金價格也大跌，美國國債市場殖利率更異常反彈，債券市場買賣價差急速拉大，一夕之間幾乎所有市場變得既無法流動也沒有流動性，國際美元指數獨強突破100大關，美元有如全球極缺的「口罩」般供應不足且緊張。

熱門新聞

國泰金緊急宣布 1200位員工居家辦公兩周

酷碰券用好花滿賺1.5萬 消費效益估衝千億

鴻海：員工連假若去11個景點 自主健康管理7天

競爭激烈！外送平台「戶戶送」宣布退出台灣市場

紓困政策不食人間煙火？ 執政黨美女立委怒了

批1兆500億紓困案口惠實不至 孫大千提三點建議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。