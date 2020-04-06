保險業數位練兵畢其功於一「疫」 備妥多套劇本應變

清明連假期間人潮湧現，中央疫情指揮中心針對11處擁擠景點發國家級警報，為確保職場安全與金融穩定，除了國泰金、富邦金在假日緊張宣布部份出遊11景點員工居家辦公外，本周第一個上班日，國內多家壽險業者包括南山人壽、全球人壽、中壽、三商美邦、宏泰人壽等紛紛宣布跟進，因此居家辦公人數高達數千人，但保險公司多表示營運不受影響，主要因近年來保險業積極數位轉型，練兵多年畢其功於一「疫」，早就備好多套劇本，務求「超前佈署」，抗疫要滴水不漏。

此次國內疫情相對他國輕微，不僅中央防疫中心指揮得當，各家保險公司更是「超前佈署」，年初就已相繼組成抗疫小組，由公司高層CEO擔任小組召集人，早就做好異地辦公、人員分流輪班制、分批居家辦公的準備，並隨時掌握疫情狀況開會應變。像是國外疫情嚴重時，國壽就率先「強烈呼籲員工不要出國」，此次富邦金控更在第一時間要求連假期間赴11個景點旅遊的員工改成居家辦公，許多保險公司的防疫小組其實早在4月4日，一開始聽說景點人潮聚集，就已即早開會做出決議，「防疫小組手中已備妥多套劇本應變，看情況是要拿出計畫A，還是計畫B」。全球人壽甚至比防疫中心更嚴格，不只列11個景點，公司是規定包含13個景點，有到當地出遊的員工通通居家辦公二周，比防疫中心還嚴格。而且保險公司一向強調風險控制，因此通報系統更是比一般企業來得快速，幾個小時內就完成數萬員工的調查。

而儘管高達數千名員工在家辦公也不影響正常營運，主要是因為近年來保險公司積極數位轉型，包括非現金支付比例幾乎是95%~99%，保戶都不需要跟業務員「面交」保費，而且許多都已改成電子保單，例如國壽有都幾近有五成的比例，網路投保比例也不斷攀升。而且壽險業者表示，不是因為疫情，過去就已經常常北中南視訊會議，加近年來網路速度跟上，「只要家裡有個投影螢幕，隨時都能開會」，因此在家辦公或是視訊會議，通通不成問題。而主管也強調「員工雖然在家辦公，但是該完成的事項一樣也不能少」，因此對公司營運是不會造成影響。