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四外銀赴警示景點員工全在家辦公 法巴相反：個案處理

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

各銀行不敢輕忽新冠肺炎疫情衝擊影響，但本報接獲讀者訊息，傳法巴急傳訊息要求曾到熱門景點、理應居家工作員工今日下午恢復到公司上班，跟指揮中心希望公司讓這些曾經前往熱門人潮擁擠景點員工盡可能在家上班原意相反。法國巴黎銀行對此回應，不同個案有不同個案的處理方式，但今天究竟是否有清明連假期間到過熱門風景區的員工前往公司上班，法國巴黎銀行最後到深夜沒有回應。

法國巴黎銀行回應指出，公司官方並沒有對全體員工發出這項訊息，也沒有要求去過熱門景點的員工今天下午一定要上班，但有調查去熱門景點的員工人數，並針對幾個狀況風險管理，例如在家工作數星期，或是上班全程配戴口罩。法國巴黎銀行指出，不同個案有不同處理方式，公司會評估各個個案，衡量員工是否適合進辦公室工作。

但究竟是否有去過警示景點遊玩的員工今日到公司上班?法巴到深夜都沒有回應。

相反的，其他外銀的防疫動作加快且明確。今日包括渣打銀、花旗銀、星展銀、滙豐銀要求曾經到11個警示景點的員工居家辦公14天。

渣打銀表示，假設同仁與同住親友曾經到訪過11個景點，須主動回報部門主管，並啟動居家辦公或居家健康自主管理14天，期間不可進入辦公室，也避免出入公共場所。並要求員工加強落實自主健康管理，包括辦公室內全天配戴口罩，進出辦公室量測體溫，注意手部清潔與消毒。如同仁有身體不適，須返家或就醫，暫時勿進辦公室。

花旗銀表示，若同仁或同住親友於連假期間曾前往上述景點者，從返回日起，進行居家辦公14天；也建議員工上班時請全程戴口罩，以保護自己與其他人的健康。

星展銀則指出，無論是員工或是員工親友曾經到過警示地點，都要居家辦公以及自主健康管理14天，至4月20日再回到辦公室上班，且從今天開始，全體員工上班須全程配戴口罩。

滙豐銀則表示，若在清明連假期間有前往中央流行疫情指揮中心發出國家級警報的11處景點，今天先行在家工作。而今早疾病指揮中心建議民眾，若曾於清明連假出入人潮擁擠處，應自主健康管理14天，滙豐也將採納官方建議，要求上述員工在家上班兩週。

口罩 巴黎

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