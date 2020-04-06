不受疫情影響 富邦人壽參與香港子公司7億港元現增

富邦金控今（6）日晚間輸入股市觀測站，代旗下富邦人壽(香港)公告，經富邦人壽（香港）董事會通過將辦理現金增資，每股發行價格是每股1港元，總金額是7億港元，以1港幣兌3.897元新台幣換算，折合新台幣約27.27億元。富邦人壽強調，參與現增是支持香港子公司長期營運，外界解讀不受新冠疫情影響，仍是正向看待香港保險市場的未來發展。

這是繼去年2月香港富邦人壽增資7億港元之後，再次辦理現金增資案，金額跟去年一樣。富邦金控公告內容指出，這次增資主要用途是作為富邦人壽(香港)日後營運資金用，增資後股本為港元26.75億元，折合新台幣超過104億元，台灣的母公司富邦人壽為其單一股東，此次現增將100%認購。雖然正值新冠疫情衝擊之際，市場擔心壽險業海外投資首當其衝，是否才需要多充實營運資金「注資」，不過富邦人壽公司強調「此次增資是為支持香港子公司長期營運，並非針對新冠疫情。」

富邦人壽香港子公司「富邦人壽保險(香港)有限公司」是2016年4月18日正式開業，當時宣示正式進軍香港保險市場，並朝「亞洲區域型保險公司」的目標邁進，成立初期資本額僅2億港元，經多次增資後，截至去年增資後股本為19.75億港元，四年來成長將近10倍。當時成立香港子公司，主要考量經濟成長以及與大陸地區間更緊密之關係，香港保險市場當時還有雙位數的成長，加上富邦銀行香港，可在拓展行銷通路及開發滿足市場需求商品上協力合作，共同開拓當地市場，因此長期看好並積極增資充實香港富邦人壽的資本。

至於此次新冠疫情的衝擊，富邦金控總經理韓蔚廷日前在法說會上說，金融市場每天都在變化，後續尚難預料，目前就是要做好風險控管。富邦金子公司富邦人壽，2019年稅後淨利265.1億元，2019年總保費收入達5,962億元，較2018年成長9.8%，至2019年年底淨值亦高達3,375億元，資本適足率281%。