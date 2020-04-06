快訊

獨／北部5歲男童出現肺炎症狀 連假期間曾到東部遊玩

美歐肺炎疫情出現緩和跡象 美股早盤大漲900點

不受疫情影響 富邦人壽參與香港子公司7億港元現增

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

富邦金控今（6）日晚間輸入股市觀測站，代旗下富邦人壽(香港)公告，經富邦人壽（香港）董事會通過將辦理現金增資，每股發行價格是每股1港元，總金額是7億港元，以1港幣兌3.897元新台幣換算，折合新台幣約27.27億元。富邦人壽強調，參與現增是支持香港子公司長期營運，外界解讀不受新冠疫情影響，仍是正向看待香港保險市場的未來發展。

這是繼去年2月香港富邦人壽增資7億港元之後，再次辦理現金增資案，金額跟去年一樣。富邦金控公告內容指出，這次增資主要用途是作為富邦人壽(香港)日後營運資金用，增資後股本為港元26.75億元，折合新台幣超過104億元，台灣的母公司富邦人壽為其單一股東，此次現增將100%認購。雖然正值新冠疫情衝擊之際，市場擔心壽險業海外投資首當其衝，是否才需要多充實營運資金「注資」，不過富邦人壽公司強調「此次增資是為支持香港子公司長期營運，並非針對新冠疫情。」

富邦人壽香港子公司「富邦人壽保險(香港)有限公司」是2016年4月18日正式開業，當時宣示正式進軍香港保險市場，並朝「亞洲區域型保險公司」的目標邁進，成立初期資本額僅2億港元，經多次增資後，截至去年增資後股本為19.75億港元，四年來成長將近10倍。當時成立香港子公司，主要考量經濟成長以及與大陸地區間更緊密之關係，香港保險市場當時還有雙位數的成長，加上富邦銀行香港，可在拓展行銷通路及開發滿足市場需求商品上協力合作，共同開拓當地市場，因此長期看好並積極增資充實香港富邦人壽的資本。

至於此次新冠疫情的衝擊，富邦金控總經理韓蔚廷日前在法說會上說，金融市場每天都在變化，後續尚難預料，目前就是要做好風險控管。富邦金子公司富邦人壽，2019年稅後淨利265.1億元，2019年總保費收入達5,962億元，較2018年成長9.8%，至2019年年底淨值亦高達3,375億元，資本適足率281%。

富邦人壽保險 香港 富邦金控

延伸閱讀

富藝斯香港春拍 延期至7月5日當周

富邦金高層人事搬風 蔡承儒任投資總處副總處長

富邦金：股利政策 沒重大改變

央行降息影響 韓蔚廷：正反兩邊抵銷

相關新聞

開發金配合政府防疫政策 將執行金融業最嚴格措施

中央疫情指揮中心將11個景點列為國家警報景點，金融機構相繼宣布，若員工或親友連假期間有前往當地，得自6日起居家辦公兩周。...

開發金330人連假遊11景點 即起居家辦公兩周

開發金控（2883）宣布，4月5日針對開發金集團所有同仁以及其同居者進行連假旅遊足跡清查，一共有330名員工因此今天起開...

去年行動支付普及率創新高 56-65歲過半會用

去年行動支付大躍進，高齡族成長嚇嚇叫！資策會調查顯示，由於量販店、超商等國人最常消費的領域紛紛推出行動支付優惠，去年2019年行動支付普及率達62.2%，再創新高，不僅46-55歲熟齡族使用率一舉超過七成，連56-65歲高齡族使用率也過半，大幅增加11個百分點，國發會鎖定交通、醫院等重點領域，以及學生族群使用行動支付，向2025年普及率九成目標前進。

遠端會議慎防資安 會計師籲三不四要

近來因新冠肺炎疫情影響，許多企業啟動營運持續機制，包含「遠端會議」、「在家上班」或「分區工作」等，KPMG安侯會計師事務所提醒，遠端會議不是直播，使用ZOOM等工具要提高警覺。

去11景點得居家辦公 兩大原因讓多數公股金控無法跟進

部分民營金控昨（5）日晚間相繼宣布，清明長假有前往11熱點旅遊的員工，今天起居家辦公兩周。至於公股金融機構呢？財政部長蘇...

證交所首辦線上引資說明會 盛大啟動

證交所與寬量國際（QIC）共同主辦、群益金鼎證券協辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上臺灣投資說明會...

都去了11景點 民營金控家裡上班公股為何只戴口罩？

中央疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報，民營金控昨晚連夜宣布清明長假有前往11熱點旅遊的員工，今天起居家辦公兩周，...

黃金王子楊天立： 待解套浮額、西方套現賣壓籌碼洗淨 金價發動下波漲勢

今年初金價漲破一千七百美元，創下七年新高，隨著新冠疫情越演越烈，黃金跟著股市下殺，黃金還具有避險功能？

公股銀行員工赴熱門景點 財長：做好自主管理

富邦金、新光金5日宣布，連假期間曾到訪11個熱門風景區旅遊員工改採居家辦公，財政部長蘇建榮說，昨晚已指示公股代表，請這類...

南山人壽宣布115位連假出遊員工在家辦公

南山人壽今(6）早宣布，經調查連假期間曾至11處熱門景點區約115位同仁（含眷屬)，於4/6-4/17期間居家辦公；同時...

名家觀點／消失的美元流動性 企業債信危機再現

新冠肺炎疫情在3月後急速失控，重創全球經濟，隨之而來的是全球金融市場美元流動性急速惡化，不僅股、債、匯市均出現極大崩跌與波動，傳統避險資產黃金價格也大跌，美國國債市場殖利率更異常反彈，債券市場買賣價差急速拉大，一夕之間幾乎所有市場變得既無法流動也沒有流動性，國際美元指數獨強突破100大關，美元有如全球極缺的「口罩」般供應不足且緊張。

玉山銀祭減法策略 一口氣砍掉22張卡

玉山銀行今年規劃停掉22張卡，包含16張學校或企業認同卡或聯名卡，以及六張玉山銀發行信用卡，第一波3月啟動終止或停止發行一共14張卡，第二波6月陸續啟動，玉山銀近年來罕見大動作一次砍掉超過20張信用卡，被外界稱為「信用卡減法策略」，這策略看似減法，卻有進一步提高銀行當紅信用卡市占率，及擴大玉山在數位消費金融版圖作用。

熱門新聞

國泰金緊急宣布 1200位員工居家辦公兩周

油價強彈 元大原油正2要挑戰歷史漲幅？

連假去警示景點要居家辦公 新光金、國泰金跟進

跟進富邦金 新光金也要連假去11景點員工在家上班兩周

鴻海：員工連假若去11個景點 自主健康管理7天

酷碰券用好花滿賺1.5萬 消費效益估衝千億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。