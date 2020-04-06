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開發金配合政府防疫政策 將執行金融業最嚴格措施
中央疫情指揮中心將11個景點列為國家警報景點，金融機構相繼宣布，若員工或親友連假期間有前往當地，得自6日起居家辦公兩周。開發金共有330位員工申請，該公司也將配合政府防疫政策，對社會負責，將執行金融業最嚴格措施。
開發金表示，員工必須主動向主管報告相關行程，如未主動申請，逕至公司上班者，一經發現將予以懲處；二、居家辦公員工之工作時間及出勤，與辦公室上班相同。期間需每一填寫員工日誌呈報主管。居家工作同仁必須遵守各項防疫規定，工作時間沒有必要不准外出，非工作時間外出，需全程配戴口罩。
三、 防疫期間之緊急工作規則係為確保全體同仁健康及公司營運不中斷，若有不配合恣意外出者，或有蓄意欺暪之情事，將予以懲處，情節重大者，不排除終止勞動契約。因而感染新冠肺炎，影響公司營運或聲譽，情節重大者，公司將追究法律責任。
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