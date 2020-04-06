投資評價虧損嚴重 京城銀3月只賺了620萬元

受到投資部位評價所致，京城銀於今（6）日公告，3月自結稅後純益僅620萬元，年減98.9%，前三月稅後純益為8.94億元，年減51.1%，累計每股稅後純益（EPS）為0.79元。

新冠肺炎延燒，全球3月資本市場受到干擾，銀行投資部位評價也反映在獲利面上，京城銀今日率先公布3月獲利情況，受到股債動盪激烈，全行的投資評價大打折扣，使得該行3月稅後純益大減近一倍至620萬元，連帶影響前三月稅後純益大減51.1%。不過，京城銀高層主管表示，除了投資評價損失之外，其餘本業利息收入與手續費收入均有成長。

京城銀表示，整體營運表現持穩，在資產品質方面，截至今年3月底，逾放比率僅0.02％、逾期放款覆蓋率6272.56％、全體放款覆蓋率1.43％之亮麗表現。

京城銀表示，為使全行能更好應對全球金融環境劇烈動盪，本行長期堅持維持高資本比率、提高資產品質水準，以確保全行在面對系統性風險時具有高度健全資產結構及應變能量，短期內單月表現受到金融資產評價而呈現較大幅度波動，但從中長期布局來看，在手資產多為長線持有且具有穩定收益之金融資產，整體而言，各項業務仍保持穩健。

新冠肺炎疫情延燒全球，為響應政府紓困與全民共同抗疫，京城銀近日也主動宣布對受疫情影響之個人及企業戶提供短期融通方案，協助展延或新增貸款，盡全力協助客戶渡過疫情衝擊。