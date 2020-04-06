快訊

三重天台廣場旁荒廢地下室 驚見全裸男屍

好毒！這班機累計9人確診 指揮中心公佈班機座位圖

失智人口逐年攀升 南山人壽建議搭雙層長期照顧防護

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

台灣失智症協會估計，目前台灣失智人口已逐漸逼近30萬人，且逐年攀升，失智者產生的長期照顧問題，勢必對家庭、社會產生巨大衝擊。因此南山人壽特別提醒國人針對失智症所帶來的問題要積極的因應。而透過投保商業長期照保險，若其保障範圍包含失智與身體障礙無法自理生活，除可提升照護品質，亦可降低長期照顧對家庭產生的壓力。

另依據壽險公會統計，2019年業界長期照顧保險新契約保費為新台幣20.3億元，南山人壽就佔了18億元，市占率高達88%，穩居市場第一，榮登最會賣長照險的保險公司。南山人壽為什麼這麼會賣長照險？這個與南山人壽擁有完整的長照險商品線與業務員習慣銷售長照險有關。

南山人壽擁有全面而完整的長照商品線，商品種類涵蓋主約、附約，保障年期有終身、定期，提供多元繳費年期，長期照顧保障項目有一次性給付、按月分期給付，有含身故給付或純長期照顧保險金給付者，甚至亦含有短期照顧給付的商品。保險商品種類齊全，可滿足客戶對於短期、長期照顧保障的需求，客戶可依需求彈性選擇投保。此外南山人壽業務人員專注銷售保障範圍涵蓋心理障礙失智、生理障礙無法生活自理的長期照顧保險，長期照顧定義雖然專業而有難度，但每位業務員均能依客戶實際需求，習慣並樂於銷售長期照顧保險。

南山人壽表示，持續關注長期照顧的相關議題，因此建議大眾應善用商業長期照顧保單與長照2.0建構長期照顧防護網。目前政府正推動長照2.0服務，其服務主要是提供符合長期照顧條件者照顧及專業服務、交通接送服務、喘息服務、輔具及居家無障礙環境改善服務等四大項，且均為實物給付。另政府去年推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，也開始提供住宿式服務機構補助，協助緩解使用機構者及其家屬照顧負荷。

不過，現行長照2.0服務中，仍有需要民眾自行負擔的費用，諸如超過政府補助額度者需自付費用、實物給付項目有自負額、住宿式服務機構補助有限，另外倘照顧者辭職在家自行照顧，照顧者的工作損失，也沒有收入損失補償。因此南山人壽建議，大眾可再透過商業長期照顧保險保單，建立第二層的長照保障，例如投保南山人壽長期照顧系列保單，且符合長期照顧狀態者，每月可獲得2~3萬的長期照顧保險金給付或同時有一筆定額保險金給付，可以用來運用於前列各項費用的安排，幫助大眾建構更完善的雙層長期照顧保障防護網。https://www.nanshanlife.com.tw。

長期照顧 保險金 長照

延伸閱讀

國泰金控1200人 南山人壽115人居家辦公

都去了11景點 民營金控家裡上班公股為何只戴口罩？

南山人壽宣布115位連假出遊員工在家辦公

南山獵地八年 稱雄信義區

相關新聞

開發金330人連假遊11景點 即起居家辦公兩周

開發金控（2883）宣布，4月5日針對開發金集團所有同仁以及其同居者進行連假旅遊足跡清查，一共有330名員工因此今天起開...

去年行動支付普及率創新高 56-65歲過半會用

去年行動支付大躍進，高齡族成長嚇嚇叫！資策會調查顯示，由於量販店、超商等國人最常消費的領域紛紛推出行動支付優惠，去年2019年行動支付普及率達62.2%，再創新高，不僅46-55歲熟齡族使用率一舉超過七成，連56-65歲高齡族使用率也過半，大幅增加11個百分點，國發會鎖定交通、醫院等重點領域，以及學生族群使用行動支付，向2025年普及率九成目標前進。

遠端會議慎防資安 會計師籲三不四要

近來因新冠肺炎疫情影響，許多企業啟動營運持續機制，包含「遠端會議」、「在家上班」或「分區工作」等，KPMG安侯會計師事務所提醒，遠端會議不是直播，使用ZOOM等工具要提高警覺。

去11景點得居家辦公 兩大原因讓多數公股金控無法跟進

部分民營金控昨（5）日晚間相繼宣布，清明長假有前往11熱點旅遊的員工，今天起居家辦公兩周。至於公股金融機構呢？財政部長蘇...

證交所首辦線上引資說明會 盛大啟動

證交所與寬量國際（QIC）共同主辦、群益金鼎證券協辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上臺灣投資說明會...

都去了11景點 民營金控家裡上班公股為何只戴口罩？

中央疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報，民營金控昨晚連夜宣布清明長假有前往11熱點旅遊的員工，今天起居家辦公兩周，...

黃金王子楊天立： 待解套浮額、西方套現賣壓籌碼洗淨 金價發動下波漲勢

今年初金價漲破一千七百美元，創下七年新高，隨著新冠疫情越演越烈，黃金跟著股市下殺，黃金還具有避險功能？

公股銀行員工赴熱門景點 財長：做好自主管理

富邦金、新光金5日宣布，連假期間曾到訪11個熱門風景區旅遊員工改採居家辦公，財政部長蘇建榮說，昨晚已指示公股代表，請這類...

南山人壽宣布115位連假出遊員工在家辦公

南山人壽今(6）早宣布，經調查連假期間曾至11處熱門景點區約115位同仁（含眷屬)，於4/6-4/17期間居家辦公；同時...

名家觀點／消失的美元流動性 企業債信危機再現

新冠肺炎疫情在3月後急速失控，重創全球經濟，隨之而來的是全球金融市場美元流動性急速惡化，不僅股、債、匯市均出現極大崩跌與波動，傳統避險資產黃金價格也大跌，美國國債市場殖利率更異常反彈，債券市場買賣價差急速拉大，一夕之間幾乎所有市場變得既無法流動也沒有流動性，國際美元指數獨強突破100大關，美元有如全球極缺的「口罩」般供應不足且緊張。

玉山銀祭減法策略 一口氣砍掉22張卡

玉山銀行今年規劃停掉22張卡，包含16張學校或企業認同卡或聯名卡，以及六張玉山銀發行信用卡，第一波3月啟動終止或停止發行一共14張卡，第二波6月陸續啟動，玉山銀近年來罕見大動作一次砍掉超過20張信用卡，被外界稱為「信用卡減法策略」，這策略看似減法，卻有進一步提高銀行當紅信用卡市占率，及擴大玉山在數位消費金融版圖作用。

富邦金高層人事搬風 蔡承儒任投資總處副總處長

清明連假期間，富邦金控調整高層人事，富邦蔡家第三代、富邦金董事長蔡明興獨子蔡承儒，4月起升任集團運動事業的富邦育樂、富邦運動場館兩家公司董事長，並同時擔任富邦金投資總管理處副總經理；而原任富邦金代理發言人暨人資長的陳昭如，則是轉戰富邦育樂與場館兩公司出任總經理，襄助蔡承儒運動事業，並兼任富邦金顧問。

熱門新聞

富邦金下令 連假去國家級警報11景點居家辦公12天

國泰金緊急宣布 1200位員工居家辦公兩周

堵連假防疫破口 富邦金要去過熱門景點員工在家上班

連假去警示景點要居家辦公 新光金、國泰金跟進

油價強彈 元大原油正2要挑戰歷史漲幅？

跟進富邦金 新光金也要連假去11景點員工在家上班兩周

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。