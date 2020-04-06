失智人口逐年攀升 南山人壽建議搭雙層長期照顧防護

台灣失智症協會估計，目前台灣失智人口已逐漸逼近30萬人，且逐年攀升，失智者產生的長期照顧問題，勢必對家庭、社會產生巨大衝擊。因此南山人壽特別提醒國人針對失智症所帶來的問題要積極的因應。而透過投保商業長期照保險，若其保障範圍包含失智與身體障礙無法自理生活，除可提升照護品質，亦可降低長期照顧對家庭產生的壓力。

另依據壽險公會統計，2019年業界長期照顧保險新契約保費為新台幣20.3億元，南山人壽就佔了18億元，市占率高達88%，穩居市場第一，榮登最會賣長照險的保險公司。南山人壽為什麼這麼會賣長照險？這個與南山人壽擁有完整的長照險商品線與業務員習慣銷售長照險有關。

南山人壽擁有全面而完整的長照商品線，商品種類涵蓋主約、附約，保障年期有終身、定期，提供多元繳費年期，長期照顧保障項目有一次性給付、按月分期給付，有含身故給付或純長期照顧保險金給付者，甚至亦含有短期照顧給付的商品。保險商品種類齊全，可滿足客戶對於短期、長期照顧保障的需求，客戶可依需求彈性選擇投保。此外南山人壽業務人員專注銷售保障範圍涵蓋心理障礙失智、生理障礙無法生活自理的長期照顧保險，長期照顧定義雖然專業而有難度，但每位業務員均能依客戶實際需求，習慣並樂於銷售長期照顧保險。

南山人壽表示，持續關注長期照顧的相關議題，因此建議大眾應善用商業長期照顧保單與長照2.0建構長期照顧防護網。目前政府正推動長照2.0服務，其服務主要是提供符合長期照顧條件者照顧及專業服務、交通接送服務、喘息服務、輔具及居家無障礙環境改善服務等四大項，且均為實物給付。另政府去年推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，也開始提供住宿式服務機構補助，協助緩解使用機構者及其家屬照顧負荷。

不過，現行長照2.0服務中，仍有需要民眾自行負擔的費用，諸如超過政府補助額度者需自付費用、實物給付項目有自負額、住宿式服務機構補助有限，另外倘照顧者辭職在家自行照顧，照顧者的工作損失，也沒有收入損失補償。因此南山人壽建議，大眾可再透過商業長期照顧保險保單，建立第二層的長照保障，例如投保南山人壽長期照顧系列保單，且符合長期照顧狀態者，每月可獲得2~3萬的長期照顧保險金給付或同時有一筆定額保險金給付，可以用來運用於前列各項費用的安排，幫助大眾建構更完善的雙層長期照顧保障防護網。https://www.nanshanlife.com.tw。