Uber Eats導入LINE Pay支付送優惠 最高回饋點數18％

疫情持續蔓延，為支持全民居家抗疫，LINE Pay今（6）日宣布與Uber Eats攜手合作，正式於Uber Eats App導入LINE Pay支付服務，陪伴用戶共度關鍵時刻。過去民眾以信用卡於美食外送平台結帳，須額外負擔約1.5%的海外交易手續費，這個困擾隨著LINE Pay服務上線獲得解決，也意味著使用LINE Pay在Uber Eats App結帳，就能省下1.5%的費用。

慶祝LINE Pay與Uber Eats合作上線，活動期間用戶享有多重優惠，最多更可享18%高額點數回饋，用戶獲得的LINE POINTS回饋於下次再次結帳時即可折抵使用。LINE POINTS等同於現金、交易折抵無上限的特性，讓LINE Pay用戶每次在享受Uber Eats美食的同時，也能持續樂饗優惠。

LINE Pay期許，透過與Uber Eats的積極合作，打造雙贏的夥伴關係，不僅以智慧科技讓用戶享受更有效率且便利的生活，亦將LINE Pay生態系拓展至Uber Eats在台所有合作夥伴，讓LINE Pay用戶一機在手即可輕鬆大啖各類美食，無論外送或外帶，從巷弄小吃到星級料理，甚至生鮮食品與日用雜貨，皆可一指搞定。

為鼓勵更多饕客品味美食，LINE Pay也宣布即日起至5月5日止，Uber Eats新用戶輸入超激省優惠碼「LINEPay」，首次消費即可獲2次價值100元的優惠折抵，快速賺入加菜金。針對既有用戶，凡於活動期間在Uber Eats App點購餐點並使用LINE Pay付款，單筆消費滿299元即可獲LINE POINTS 10%點數回饋，並另得Uber 點數10點，等同再享3%回饋；若綁定中國信託LINE Pay信用卡、LINE Pay簽帳金融卡，或富邦J卡付款，再獲額外加碼的5%回饋，總計最高可享18%回饋。

LINE Pay也於本周4月6日至10日期間午餐時段推出活動，於中午11點到2點，以LINE Pay結帳單筆消費滿1,000元，即可再享LINE POINTS 5%點數回饋。