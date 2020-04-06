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The Asset AAA金融科技獎 國泰證獲台灣最佳數位分公司

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

國泰證券專業再獲國際肯定，以創新商業模式「國泰證券數位分公司」獲得《財資雜誌》（The Asset）AAA金融科技獎「台灣最佳數位分公司計畫」，國泰證券董事長莊順裕表示，「數位浪潮來襲，將金融產業進行洗牌，國泰證券多年來細心觀察數位金融業務各個面向，鑽研最適切客戶需求的數位服務，並成功建構出全新以數據驅動的券商營運模式。」

莊順裕進一步指出，「國泰證券數位分公司—敦南分公司開業至今不到三年，各項業績表現持續挺升，能有如此佳績，正呼應集團『What if We Could』的品牌理念。今年，國泰證券將持續與集團共同協作，相信將讓市場耳目一新，看見展翅蛻變的數位券商服務模式。」

國泰證券以中小型本土券商之姿，以全數位化經營經紀業務客戶的創新商業模式，在《The Asset》AAA金融科技獎2020眾多參選企業脫穎而出，主要來自於多年來專注提供讓「客戶滿意」的各項金融服務。國泰證券總經理周冠成表示，「團隊持續投入研發資源，努力挖掘客戶尚未被滿足的投資需求，進而提供精準到位的服務內容。」國泰證券堅持給予市場與客戶優質的服務，四年來，一共獲得經濟部智慧財產局成功核准9項新型專利，專利數目於國內券商中名列前茅。周冠成補充，「專利的建置不僅代表券商結合金融與科技的研發成果與實力，更是我們對廣大投資人於數位服務旅程的重要承諾。」

國泰證券新型專利分布於各個廣受投資人和客戶好評的App，舉凡「股票快選App」、「國證e櫃台App」、「線上開戶App」等，提供的服務範圍涵蓋選股、股票出借、定期定額買台股、股票貸款以及線上開戶等，連貫投資旅程的前端開戶、中段選股及交易，以及後端各項申辦業務等服務，由於切中投資人的各項投資痛點而受到高度喜愛，累計國泰證券目前自製App總下載數已遠超過百萬人次，在財經投資類別App中，享有相當高的網路聲量。

國泰證券指出，透過數位經營模式提供「簡單、快速、便利」的數位金融服務已勢在必行，為落實證券商普惠金融的社會責任，國泰證券將持續提供一般投資大眾更簡便好用的數位服務，舉凡小資族、年輕人，甚至是希望透過數位工具解決其沒有時間親赴金融機構的專業人士等，國泰證券指出，榮獲國際獎項即是肯定，也更確立未來持續走在提供普惠金融服務與創造員工永續企業的道路。

國泰 金融科技 數位金融

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