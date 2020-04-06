遠端會議慎防資安 會計師籲三不四要

近來因新冠肺炎疫情影響，許多企業啟動營運持續機制，包含「遠端會議」、「在家上班」或「分區工作」等，KPMG安侯會計師事務所提醒，遠端會議不是直播，使用ZOOM等工具要提高警覺。

網路進行遠端會議讓包括ZOOM、MS Teams等App與軟體被廣泛應用；KPMG安侯企管公司執行副總經理謝昀澤表示，ZOOM因多項系統漏洞，引發可能外洩使用者帳密、隱私，引起資安極大疑慮。KPMG安侯企管公司資安實驗室主管副總林大馗表示，透過四要三不的技術管控機制，能讓網路遠端會議更放心。「要」啟用密碼限制參與人員，必要時可啟用多因子認證 ，「要」啟用點對點加密會議內容，避免遭有心人士側錄，「要」辨識所有參與會議人員，「要」隨時更新遠端會議軟體版本。

三不，「不」重複使用相同進入碼及會議室編號，「不 」使用不明免費無線網路資源進入遠端會議，「不」隨意啟用會議內容錄影、儲存會議資料功能。

謝昀澤說，網路直播講求頻寬穩定、參與者眾；企業網路會議則須完整顧及參與者身分確認、網路傳輸加密、溝通效率，及不得任意分享等事項。