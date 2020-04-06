去11景點得居家辦公 兩大原因讓多數公股金控無法跟進

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
針對轉貸優惠，公股銀行主管建議民營銀行房貸戶掌握四大要點，即時間、利差、額度、成本。 （聯合報系資料庫）
針對轉貸優惠，公股銀行主管建議民營銀行房貸戶掌握四大要點，即時間、利差、額度、成本。 （聯合報系資料庫）

部分民營金控昨（5）日晚間相繼宣布，清明長假有前往11熱點旅遊的員工，今天起居家辦公兩周。至於公股金融機構呢？財政部長蘇建榮表示，除了第一金控，其他公股金融金購則是戴口罩隔離辦公，主要因兩原因。

除此之外，針對媒體提問，公股金融機構是否會因疫情而下修獲利？蘇建榮首度鬆口，「受到武漢肺炎疫情影響，下修難免，但還是要看疫情發展情況。」

中央疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報，立委林楚茵質詢時表示，民營金控針對去了11景點的員工，啟動居家辦公機制，公股金控卻沒有，只是戴口罩就可以，是否公股金控軟硬體來不及建置？

蘇建榮答詢時表示，據了解，第一金有要求旅遊史的員工，得在家居家辦公，而昨晚了解到，兆豐金與合庫金對該類員工，則要求自主健康管理，且戴口罩上班，無法接觸第一線民眾。

公股金控不跟進有兩大原因，其一、軟硬體來不及建置當然是一個原因；二、公股銀行負責紓困貸款，必須直接面對民眾，不過，為避免感染風險，其他公股銀行有要求，若員工有前往熱門景點，得需異地辦公，不能直接接觸民眾。

第一金表示，考量目前新冠肺炎疫情風險仍高，為維護同仁健康，強化防疫管理，針對同仁及其同住親友清明連假期間曾經到過防疫中心發送細胞警訊之熱門11個景點旅遊的同仁，要求做好自主健康管理，勤洗手、上班早晚各量一次體溫、全程配戴口罩、用餐時與同仁分開，另如身體不適應請假儘速就醫，並做新冠狀肺炎篩檢。

針對第一金控營業單位部分，曾前往該11個景點旅遊之同仁自即日起14天（至4/19止）均不可接觸客戶或外訪客戶，而其他同仁亦盡量避免外訪，若有需要，應全程配戴口罩(注意避免拿掉口罩)。除此，總行單位部分，相關同仁採居家辦公（居家自主健康管理）方式辦理。

口罩 第一金控 疫情

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