紓困政策不食人間煙火？ 執政黨美女立委怒了

因應新冠肺炎疫情影響持續擴大，政府宣布兩階段紓困方案規模加碼至1兆500億元，但民進黨立委高嘉瑜今天上午在立法院財委會表示，政策不食人間煙火，最基層需要幫忙的人完全被漏掉，紓困沒有雨露均霑，獨厚特定財團和企業，希望政府減稅、降租、發現金。

立法院財委會天上午進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情有關主管紓困振興預算之規劃運用與執行」專題報告；高嘉瑜質詢時表示，政策不食人間煙火，最基層需要幫忙的人完全被漏掉，廠商也是有條件才可以紓困，更弱勢的人則都被漏掉。

高嘉瑜說，這次紓困只對企業有幫助，但對於更弱勢勞工沒有，希望政策雨露均沾，不是只有企業被幫到，勞工更需要，因為每個家庭的問題不是我們所能想像的，要讓大家雨露均沾，而不是獨厚特定財產和企業，唯有減稅、降租、發現金才是雨露均沾的方案，希望政府好好思考。

立委余天問財政部長蘇建榮，為何不要求所有銀行主動打電話給企業，詢問是否要紓困，因為很多中小企業不知道紓困怎麼辦理。

財政部長蘇建榮表示，這是金管會的權責，但公股銀行可以盡量協助企業，目前手續簡化已經有配套措施，滿足企業民眾短期資金需求。