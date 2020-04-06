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都去了11景點 民營金控家裡上班公股為何只戴口罩？

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
蘇建榮表示，公股第一金要求有旅遊史的居家辦公，兆豐跟合庫昨晚對於有到熱門景點去旅遊同仁要求健康管理，但戴口罩上班，不能接觸第一線民眾。 記者杜建重／攝影
蘇建榮表示，公股第一金要求有旅遊史的居家辦公，兆豐跟合庫昨晚對於有到熱門景點去旅遊同仁要求健康管理，但戴口罩上班，不能接觸第一線民眾。 記者杜建重／攝影

中央疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報，民營金控昨晚連夜宣布清明長假有前往11熱點旅遊的員工，今天起居家辦公兩周，但公股金控方面，財政部長蘇建榮表示，除了第一金控去熱點旅遊者居家辦公之外，其他公股金控則是戴口罩隔離辦公，因為他們要辦理紓困措施。

昨晚收假前，包括富邦金控、中信金控、國泰金控、新光金控皆公布，金控轄下各單位當晚已開始調查同仁清明連假期間旅遊史。其中國泰金控調查，春假期間去過防疫中心公告熱門景點的同仁約1200位，通知全部居家辦公二周，其他正常上班的同仁則全部全程帶口罩辦公且早晚必需量測體溫。

南山人壽今天早上表示，南山人壽連假期間曾至11處熱門景點區約115位同仁（含眷屬)，於4月6日至4月17日期間居家辦公。

上午立委林楚茵質詢時表示，民營金控針對去了11景點的員工，啟動居家辦公機制，公股金控卻沒有，只是戴口罩就可以，是否公股金控軟硬體來不及建置？

蘇建榮表示，公股第一金要求有旅遊史的居家辦公，兆豐跟合庫昨晚對於有到熱門景點去旅遊同仁要求健康管理，但戴口罩上班，不能接觸第一線民眾。

蘇建榮表示，軟硬體來不及建置當然是一個原因，另一個原因是公股行庫負責紓困貸款，需要幫助民眾，為避免他們辦理相關業務影響民眾，所以不能接觸民眾 ，要到另外一個地方辦公，隔離起來，因為該承作的紓困貸款還是要辦裡。

國泰金控 口罩 第一金控

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