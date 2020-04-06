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國泰金緊急宣布 1200位員工居家辦公兩周
富邦金趕在收假前一晚、5日晚間開第一槍，要求旗下員工與同住家人在連假期間去過11個國家級警報景點者，必須在家辦公12天，之後多家金控緊急商討對策，繼新光金控跟進後，國泰金5日晚間11點也臨時宣布跟進，約1200位國泰金員工須居家辦公兩周。
國泰金晚間表示，嚴峻疫情當前，只要有助於疫情控制與防範的作爲，國泰金很樂於努力做好各個相關措施。據國泰金調查，連假期間去過防疫中心公告的11個熱門景點的同仁，金控加各子公司約近1200位，已通知全部居家辦公二週；而其他正常上班的同仁則全部全程帶口罩辦公，且早晚必需量測體溫。
富邦金率先於5日晚間宣布，旗下各子公司員工與同住家人，在連假期間去過11個國家級警報景點，必須在家辦公12天。
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