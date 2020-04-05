國泰金防疫升級 清明連假後1,200人在家辦公兩周

國泰金（2882）晚間發布訊息表示，嚴峻疫情當前，國泰金調查清明四天春假期間，有去過防疫中心公告11處熱門景點的同仁，總共約近1,200位，公司已緊急通知6日起全部居家辦公兩周，其他正常上班的同仁，則要求全部全程戴口罩辦公，且早晚必須量測體溫。

與富邦金（2881）相同，國泰金為了全力圍堵清明連假過後的防疫破口，清查全員清明連假出遊紀錄，有到過11處熱門景點的，共有將近1,200人，6日至17日這兩周，必須居家辦公，不可進入辦公室。可以進辦公室上班的同仁，則是要隨時隨地戴口罩，一天量兩次體溫，防範疫情更為提高警覺。

國泰金表示，只要有助於疫情控制與防範的作為，國泰金都很樂於努力做好各個相關措施。