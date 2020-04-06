新版巴塞爾延後／信用風險算法調整 再等等

新版巴塞爾資本協定中的信用風險「內部評等法」，國內可能跟進國際延後上路，據了解，國內有三、四家大型銀行，有意採用「內部評等法」，以減少資本計提，延後上路，這幾家大型銀行較可能受影響。

知情官員表示，依現行規定，信用風險的計算除標準法外，也有「內部評等法」，內部評等法可依授信客戶不同的信用，計算出不同的風險權數，不像標準法，都用相同的風險權數，但銀行須投入建置成本，擁有充足的資料庫。

國內到目前為止，尚未准許銀行採用內部評等法，去年金管會宣布推動國內系統性重要銀行政策，多家大型銀行就建議，放寬適用內部評等法門檻，以利銀行採用。

金管會說明，因新版巴塞爾協定也針對內部評等法作調整，金管會將配合研議，以利與國際規範接軌。官員表示，過去內部評等法遭詬病容易被操縱，新版協定主要減少內部評等法的套利空間。

明訂採用內部評等法計算出來的風險性資產，不得低於使用標準法計算出來的風險性資產的72.5%，例如原本用標準法算出來的風險性資產有100元，採用內部評等法算出來的風險性資產，就不能低於72.5元；風險性資產愈低，銀行須計提的資本就愈少。

金管會已參酌新版協定，檢討內部評等法相關規定，原來規劃2022年新協定上路時一併採行，如今因應疫情國際宣布延後一年上路，國內也可能跟進延後實施。