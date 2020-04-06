新巴塞爾協定延後 我擬跟進

疫情擴散，新版巴塞爾資本協定（Basel Ⅲ）將延後上路，金管會研議是否跟進國際作法，初步評估除有利國內銀行的房貸計提資本規定外，其餘規定可能同步延後到2023年實施，以利銀行全力協助企業紓困，度過疫情衝擊。

至於傾向不跟進延後的房貸規定，甚至有可能依原規劃在今年下半年提早上路，新規定有助提高銀行資本適足率，減少增資壓力，讓銀行更願意承作房貸業務。

因應新冠肺炎蔓延，巴塞爾委員會上月底宣布，原本預計2022年實施的新巴塞爾協定，將延後至2023年上路，好讓銀行專心放款給受疫情打擊的企業。

官員表示，金管會正評估是否跟進國際延後一年上路；銀行為因應新規定，必須調整系統，相對要投入更多資源、人力，延後上路後，銀行有更多時間作準備。

至於新規定中，國內銀行較關注的房貸風險權數、信用風險的「內部評等法」，原本就在等國際規範，有可能跟進國際腳步延後，影響較大的主要是少數幾家有意採用的大型銀行。

房貸部分，可能不會跟進延後，且有可能在今年下半年上路。

國內現行房貸的風險權數，主要分自用35%與非自用75%；新版巴塞爾協定的標準則是，依貸款成數作區分，自用及非自用各分六級，自用從20%到70%，非自用30%到105%。

國內多數房貸的成數落在六到八成，依國際新規定，自用貸款成數六到八成，風險權數是30%，比國內現行35%低，新規定對銀行有利。