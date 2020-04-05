國泰、中信、兆豐金 連假後上班防疫 口罩戴好戴滿

清明連假民眾南北流動高峰，政府點名11處熱門景點人潮塞爆，國泰金（2882）、中信金（2891）與兆豐金（2886），緊急調查員工在連假期間出遊狀況，並下令全員從4月6日至17日這兩周，上班期間要全天戴口罩，不論人在公司何處，口罩都要戴好戴滿。

另外，多家金融機構均已啟動異地辦公、分組上班，清明連假後也擬擴大施行輪流在家辦公，提升防疫工作強度以利應變。

國泰金表示，6日起兩周要求同仁不管在座位上、會議室、其他公司內部空間，都一律要戴上口罩，加強防疫。同仁連假期間旅遊足跡，也調查完畢。

中信金也在晚間緊急調查同仁清明連假四天的出遊史，要求全員落實自主管理，6日至17日上班都要隨時候戴口罩，並將視疫情發展狀況，機動採取相關因應措施。

兆豐金除了調查掌握同仁連假出遊情況之外，也要求全員口罩戴好，尤其是連假期間有去過這11個景點的同仁，必須自主管理，口罩戴好外，銀行、金控同仁到員工餐廳用餐時，有到過這些景點的同仁，更必須和其他同事保持安全間距，不可相互交談。