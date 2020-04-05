連假去警示景點要居家辦公 新光金跟進

富邦金今晚要求旗下員工與同住家人在連假期間去過11個國家級警報景點，必須在家辦公12天。富邦金開第一槍後，各家金控都繃緊神經，新光金控今晚宣布跟進，於晚上8點多啟動調查作業並宣布於放假期間(4/2至4/5)，同仁本人或同住親友有前往政府公布的11個風景區， 應立即呈報，並於4/6至4/17改為居家辦公。

第一金控表示，早在今天中午左右就已開始進行調查，今晚已調查完畢，要求去過11個風景區的同仁都要進行自主健康管理，包括早晚量體溫、全程戴口罩、中午吃飯時要分開。國泰金控與台新金控也表示，今晚皆已調查完畢，要求去過上述景區的同仁明天起上班須全程戴口罩。

兆豐金控表示，今晚全面調查同仁連假期間是否前往政府警示景點，並做好自主管理，俾利疫情管控，但強調兆豐金控三月中已要求全體同仁上班期間需全程戴口罩。

中信金控也表示，考量清明連假期間人員互動頻繁，許多景點人潮眾多，中信金轄下各單位今晚已開始調查同仁清明連假期間「旅遊史」，加強落實自主管理，並要求全體同仁明天(6日)起至4月17日上班時間全天候戴口罩，並將視疫情狀況採取相關因應措施。