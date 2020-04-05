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房貸轉至公股銀 留意四關鍵

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
針對轉貸優惠，公股銀行主管建議民營銀行房貸戶掌握四大要點，即時間、利差、額度、成本。 （聯合報系資料庫）
針對轉貸優惠，公股銀行主管建議民營銀行房貸戶掌握四大要點，即時間、利差、額度、成本。 （聯合報系資料庫）

八大公股行庫4月起配合行政院擴大紓困，不含反映央行降息房貸全面額外降1碼，各公股行庫上周電話詢問量暴增，多家公股銀行主管指出，已準備好吸收民營銀行房貸戶轉貸優惠方案，建議民營銀行房貸戶掌握四大要點，即時間、利差、額度、成本，衡量轉貸加緊腳步。

公股行庫額外紓困房貸全面降息1碼，為期僅半年，因此公股行庫主管指出，四大要點第一項時間，就是轉貸愈早愈好，以額外降1碼計算年化降半碼，就可抵銷轉貸設定費還有多，大幅去除轉貸成本，轉貸後能省下的利息等好處，才可充分享受。

其次當然是利差比較，兆豐銀行舉例指出，調查目前各銀行平均房貸利率水準約在1.65%~1.70%，本周起各銀行陸續反映央行降息調降房貸指標利率0.25%後，平均房貸利率水準將下降到1.40%~1.45%。相較之下，兆豐銀新房貸戶利率最低可降至1.31%，以平均數概估可至少省下9點（1個基本點為0.01個百分點）的利息，在紓困額外降息半年抵掉設定費等一次性費用成本後，新、舊貸間省下的利差是每年都持續存在的，具有一定轉貸省息利益。

華銀主管則指出，房貸戶在原貸行如有二胎房貸、理財型房貸，可以一併搬到公股行庫，這類型房貸公股行庫可提供的利率，相較民營銀絕對有競爭力，轉貸可一併獲得省息利益。

額度部分，公股行庫房貸主管指出，因為政院紓困額外降息1碼，1,000萬元以內餘額均適用，因此對在原貸行房貸餘額愈接近1,000億元的話，轉貸後適用額外降1碼的省息利益也愈可觀。因為轉貸後雖然總房貸額度可能不打折，但符合紓困定義的「購置自用住宅房貸」，僅能以原貸行剩下的餘額計算。

不過，總貸款額度則可以提高，因為對轉貸戶來說，即使適用紓困降1碼的購屋房貸額度無法再提高，但其他已還掉的款項，轉貸後仍可再以其他名目房貸貸出，以當前央行降息、大環境低利持續且可能更低下，可以不必用理財型房貸相對高的利息，就把已經還掉的房貸額度再次借出運用，也是一大利多。

公股銀行主管表示，還有一個附加價值是寬限期，在原貸行已經過了寬限期的，轉到公股銀寬限期重算，既可省息還可免還本金，讓還款變輕鬆。

不具名的公股行庫主管表示，為吸引民營銀行房貸戶轉貸，開辦費均已授權各分行可在一定空間內調整，優惠轉貸戶，這部分不會公開宣傳，但以公股行庫行情開辦費多半在5,000元內，對降低轉貸成本、擴增轉貸利益，也有不小裨益。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

房貸 公股行庫 降息

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