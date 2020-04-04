疫情衝擊手頭緊 貸款、卡費還不出來怎麼向銀行求援？

新冠肺炎疫情全球大流行，受衝擊企業紛紛歇業或實施無薪假，衝擊個人償債能力；針對疫情影響出現還款困難的個人，台灣銀行、土地銀行、合作金庫等大型公股銀行祭出紓困措施，客戶可申請暫緩繳納借款本金、展延借款期限、減免計收信用卡違約金及循環利息等費用，以度過疫情難關。

國銀龍頭台灣銀行提供個人金融協助措施，即日起至7月底止，凡國內因新冠肺炎疫情遭受經濟衝擊的台銀既有個人授信戶、且還本繳息正常者，得提供非自願性失業或無薪假等相關證明文件，向台銀原承貸分行申請貸款本金及還款期限展延最長六個月，本金展延期間利息按月繳納的寬緩措施。

因疫情被迫放了無薪假、手頭緊，無法如期繳付信用卡帳款的四大類客戶，也可向台銀申請信用卡帳戶緩繳。

台銀指出，參與救護的醫療人員、確診隔離患者、因疫情滯留無法回台這三類客戶可緩繳六個月，另外，自主居家隔離者、持有因肺炎疫情導致非自願性失業勞工、無薪假，或其他可證明因新冠肺炎影響還款能力者，可緩繳三個月。

台銀指出，可申請緩繳的帳款包括當期帳單應付帳款，含原使用循環信用的帳款，緩繳期間免計收循環利息及違約金。

土地銀行即日起至9月底止，個人授信戶因疫情非自願性失業、無薪假或其他特殊情況而還款困難者，提供相關證明文件資料，本金寬緩或借款期限展延最長六個月，本金寬限期間內仍應依原契約約定繳息但免收手續費。

針對信用卡費用，若受疫情影響而還款有困難者，提供相關證明文件，信用卡帳單應付帳款得申請緩繳三至六個月。需自主居家隔離的持卡人，則可申請緩繳一個月，緩繳期間免收違約金、循環息。

合作金庫則是受疫情影響還款有困難的正常授信戶，7月底前，本金或利息展延六個月，展延期間免收違約金及遲延利息，免收變更授信條件手續費。而寬緩期申請或延長貸款年限適用對象為既有房貸客戶，個人因理財規劃之需或收入減少有還款困難者。

對於受疫情影響還款有困難的非逾期信用卡戶，7月底前，合庫也祭出信用卡卡費緩繳三至六個月，緩繳期間產生的違約金、循環利息等費用免予計收等措施。