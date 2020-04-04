永豐金：市場資金流動性充裕

永豐金控最新內部4月展望認為台灣市場資金流動性相對充裕，金融中介運作正常，今年前兩個月銀行體系淨超額準備維持在450億元~550億元，銀行授信穩定成長，短期利率低檔波動，長期利率下滑。

展望台股，永豐金內部認為國安基金已經啟動，4月低點將先看9,300點，但投資人經過3月已經受傷，加上實質業績受到新冠肺炎疫情箝制，料高點不會飛越萬點，建議投資人在4月中以前要保守因應。

永豐金內部認為，4月多方將力守十年線，如果情勢不惡化，9,300點以下不會再出現，但疫情影響下，防疫將導致業績降低，不利營收數字陸續出籠，傷害反彈投資信心，建議低接不追高。

永豐金內部認為，主要國家央行以及財政單位積極救市下，股市低檔已過，而且國安基金已經啟動，但各種外部因素影響，高點應不逾越1萬點，市場也得要關注美國亦情發展，假設積極封鎖隔離，預期新增人數的轉捩點可望在4月中後出現。

選股部分，永豐金內部建議，長線來說，5G建設只是遞延，甚至中國要加大投資刺激，還要加速5G建設，其次因應疫情隔離，在家辦公產生的NB、網路、伺服器等設備需求出現，且生產秩序並未恢復，能夠掌握商機的廠商鹹魚翻身。而貨幣政策寬鬆無底限，高殖利率股不可或缺，震盪逢低正是分批布局好機會。而對台灣今年經濟成長率，永豐金控依舊保持1.95%不變，認為今年成長很難保2。

而對美國經濟成長率預期，今年全年為-0.1%，第2季最慘預估為-7.1%，第4季為6.3%，相比其他投資機構預期美國今年經濟成長率落在-0.8%、甚至高盛認為美國今年將會衰退3.8%，永豐金對美國看法相對樂觀，但假設前提為美國有更多州實施居家令、關閉非必要場所，參考中國封閉式管理的2月數據，估計疫情6月逐漸控制，經濟活動下半年加速回溫。