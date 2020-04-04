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申辦紓困貸款會被註記？ 金管會怒了
銀行業紛紛表態挺抗疫、挺中小企業，並祭出各項貸款優惠，不過相較公股行庫，針有所有民眾，只要個人貸款有困難，半年內房貸加碼降息1碼（0.25個百分點），信貸等加碼降息2碼，民營銀行卻大多限制「受疫情影響者」，被財經立委痛批「民營銀行不如公營銀行積極」，甚至地方分行用各種話術「嚇退」客戶不要申辦紓困否則會被「註記」，金管會主委顧立雄已明確表示，「金管會不同意也不能接受」。
顧立雄強調，央行提供2,000億元定向融通，利率0.25％，每戶200萬元的部分，公民營銀行都極有意願配合承辦，協助企業取得資金，金管會身為金融監理機關，不能強迫銀行一定要同意紓困或降息。
但有立委表示，接獲中南部地方很多中小企業陳情，表示想向銀行申請貸款本金緩繳等紓困，但被銀行「勸退」，強調有銀行行員暗示最好不要申請，以免度過難關後，信用也被「無形註記」，以後跟銀行往來會受影響，希望客戶打消申請紓困的念頭。
對此，顧立雄強調「不同意」、「不能接受」這種作法，若企業申請紓困遇到困難，可到經濟部成立的平台討論，金管會將全力協助。
日前行政院發布新版刺激經濟紓困方案，不單針對企業，一般民眾也受惠。個人貸款有困難者，除本金及利息可延繳六個月，利率部分，包括信用卡、車貸、信貸及自用住宅貸款，公股銀行更加碼降息，其中房貸加碼降息1碼，信貸等加碼降息2碼，但僅半年，自4月1日起適用。
據金管會統計，截至3月26日止，國內民眾申請紓困貸款案共1,134戶，已核准120件，由於銀行辦理紓困案都訂有一定的作業期限，即十到15天內一定要核覆，所以顧立雄表示，後續速度應會越來越快。
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