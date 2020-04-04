民銀信貸、房貸利率 調降

新冠疫情持續擴散，不讓公股行庫專美於前，民營銀行從4月開始也擴大房貸與信貸戶「降息」，有銀行針對受災戶針對信貸大降0.77%、房貸大降0.52%，降幅甚至超過公股行庫，每千萬房貸受災戶，半年也可省下2萬6,000元利息錢。

與民眾生活最貼近的是房貸利率，央行上月宣布降息1碼，國內銀行房貸「指標利率」多釘住六大銀行一年期定儲利率，隨著公股行庫紛紛宣布「超額」降息，幅度達0.27~0.28個百分點，因此民營銀行也陸續宣布跟進，不過主要是針對受災戶與跟防疫相關的醫護等，對象全部都有條件限制。

安泰銀宣布自4月5日起全面調降指標利率0.27%，只要是以指標利率計息的房、信貸客戶都將受惠，5月起貸款的月付金將明顯感受到調降，且安泰銀強調，此次指標利率調降無需來電申請，銀行將主動進行調整。另外配合政策加碼，針對受疫情影響客戶，於4月1日至9月30日期間，房貸客戶除原指標利率調降0.27%外，再降1碼，共降0.52%，信貸客戶則再降二碼，共降0.77％，是目前公民營降息幅度最大者。

北富銀自4月6日起針對信用卡卡友循環利率9月底前期間直接調降1%。同時，針對受疫情影響的民眾，包括因疫情確診、非自願性失業及放無薪假、防疫相關醫療人員如醫護人員和藥師等，以及因疫情導致營業收入下滑15%之企業主舊戶，額外再提供加碼降息，信貸利率可降0.75%，最低可至1.2%；自用住宅房貸戶加碼後利率調降0.5%，最低利率跟公股行庫看齊至1.06%。

其他民營銀行大多只針對受疫情影響對象，例如國泰世華銀個4月1起指標利率降0.28個百分點，玉山銀是自4月21日降0.27個百分點、中信金23日開始針對受疫情影響之個人或企業，調降房屋貸款利率0.5%、個人信用貸款利率及信用卡循環利率各可減息0.75%等。