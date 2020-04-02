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金管會鬆綁 疫情期間壽險包租公可協助減租紓困

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
金管會為因應新冠肺炎疫情衝擊，宣布疫情期間壽險業者「包租公」，可以專案報核給予承租戶租金緩繳、展延、降低租金等協助措施。 聯合報系資料照片
金管會為因應新冠肺炎疫情衝擊，宣布疫情期間壽險業者「包租公」，可以專案報核給予承租戶租金緩繳、展延、降低租金等協助措施。 聯合報系資料照片

金管會今（2）日宣布疫情期間壽險業者「包租公」，可以專案報核給予承租戶租金緩繳、展延、降低租金等協助措施；這段期間，出租率及收益率不用列入逐月檢視是否符合不動產投報率標準。

金管會表示，為因應新冠肺炎疫情衝擊，於4月1日邀產、壽險公會及保險業者就「減租」議題討論，主要研商如果未受疫情影響的承租戶調降租金、給予緩繳或展延等協助，導致壽險業投資不動產無法符合《保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則》的因應措施。

經過與業者討論，金管會公布三項決議：首先，由各保險公司評估承租戶的受疫情影響情形，個案與承租戶協商提供租金緩繳、展延、降低租金等協助措施。

第二，保險公司針對現已達可用狀態，並已訂有租約的不動產，提供承租戶相關租金協助措施的標的，可以依處理原則規定，向金管會專案報核，適用暫行措施期間以明年6月30日為屆滿日。申請報核時間點，可以先實際降租，再事後核報。

第三，申請適用暫行措施的不動產標的，在適用期間內，出租率及收益率不需要列入依規定應逐月檢視符合認定標準的標的範圍，以利保險業者與承租戶協商協助措施。

壽險業在國內擁有五、六百棟大樓，不少是商場、飯店等業者承租，受疫情影響，許多飯店業經營困難，希望調降租金。但壽險業受限金管會規範，「投資不動產須兩年即時運用，出租率要超過六成，且最低投報率要達郵局二年定儲機動利率加五碼以上」，否則就會被金管會開罰。

金管會主委顧立雄日前除了承諾會研議壽險業減租相關因應措施外，也強調若保險局放寬調降不動產投報率，也希望壽險業也可以足額反映在租金上。

壽險業 租金 金管會

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