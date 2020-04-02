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降租救企業 金管會宣布專案放寬壽險房東收益率規定
因應疫情衝擊，金管會今天宣布，採取專案報准方式，放寬保險業投資不動產收益率規定，以利保險業者，視個案情況，分別與承租戶協商降低租金、緩繳租金等協助措施，減輕受疫情衝擊的產業承租戶負擔。
金管會表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎衝擊，4月1日邀產、壽險公會及保險業者，就為降低受疫情影響不動產承租戶的租金負擔，致其持有的投資用不動產未符合「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」的處理方向，進行研商，決議未來相關暫行措施將朝以下方向處理：
第一，由各保險公司評估承租戶的受疫情影響情形，個案與承租戶協商提供租金緩繳、展延、降低租金等協助措施。
第二，保險公司針對現已達可用狀態並已訂有租約的不動產提供承租戶相關租金協助措施的標的，得依處理原則規定，向金管會專案報核，適用暫行措施期間以110年6月30日為屆滿日。
各公司申請報核時點，得依各公司依實際降租作業的辦理情形，採事後報核方式辦理。
第三，申請適用暫行措施的不動產標的，在適用期間內，出租率及收益率無須列入依規定應逐月檢視符合認定標準的標的範圍，以利保險業者與承租戶協商協助措施。
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