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安泰銀行降息0.27% 降幅優於央行降息

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

受新冠肺炎疫情影響，央行在３月19日宣布降息一碼(0.25%)，以維持金融市場穩定。安泰銀行今日宣布，反應央行降息，自4月5日起全面調降指標利率0.27%，調降幅度優於央行的0.25%，只要是以指標利率計息的房、信貸客戶都將受惠，5月起貸款的月付金將明顯感受到調降，且此次指標利率調降無需來電申請，安泰銀行將主動進行調整。

為協助受疫情影響之客戶提供金融協助措施，安泰銀行在官網設置「抗疫紓困專區」，只要是受疫情影響導致非自願性失業、無薪假或其他特殊情況(如第一線醫療人員、確診患者、居家隔離/檢疫不得外出、因疫情滯留國外無法回台及其他因疫情影響還款能力)，持相關證明文件，就可申請貸款本金寬緩最長六個月，信用卡則提供緩繳帳單應付帳款最長三個月，且緩繳期間皆免收違約金及循環利息。

另外，安泰銀行也表示，響應政府加碼紓困政策，只要是符合受疫情影響之客戶，持相關證明文件提出申請，於4月1日至9月30日期間，房貸客戶除原指標利率調降0.27%外，再降一碼，共降0.52%，信貸客戶則再降二碼，共降0.77％，相較公股銀行降幅更高，希望協助有困難的客戶，共同渡過疫情難關。

安泰銀行 疫情 央行

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