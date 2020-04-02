兆豐金獲利穩健 股息殖利率上看6%

兆豐金控（2886）獲利穩健成長，在股利政策維持穩定，延續高額配發比率以及現金股息為主的原則不變下，兆豐金去年盈餘分派也可望增加，內部預期仍將全配現金，股息殖利率並上看6%高水準。

兆豐金法說會公布2019年合併稅後純益289.55億元，比2018年的280.93億元成長3.1%，去年每股稅後純益（EPS）2.13元，比2018年2.07元成長2.9%。去年兆豐金分派2018年盈餘，每股配發現金股息1.7元，今年分派去年盈餘預期也將隨獲利成長而有所增加，不會低於上年度水準，以兆豐金1日收盤價28.05元估算，法人預期兆豐金現金股息殖利率可望上看6%以上高水準。

兆豐金表示，股息水準相信不會讓投資人、股東失望，確切配發多少，兆豐金將在4月底董事會討論定案。