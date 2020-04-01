逾千張利變保單降息潮… 國壽美元利率撐住3%受矚目

全球央行大舉調降利率「抗疫」，掀起壽險公司利變保單降息潮，國泰、富邦、南山、台灣、新光、中國、全球等壽險公司逾千張台外幣保單4月大降息，調整後多數新台幣利變保單失守2%，美元保單跌破3%，衝擊保戶荷包。

新冠肺炎疫情嚴重影響經濟發展，各國央行積極降息因應，其中，聯準會3月積極降息6碼至「0」利率，並採取無限量購債政策，以維持市場寬鬆，台灣央行3月也降息1碼至歷史低點1.125%，國內外債市利率大幅下滑下，壽險公司也全面且大舉調降利變保單宣告利率。

身為壽險龍頭的國壽，這波調整保單共113張，新台幣調幅介於6~15個bp（基本點），調整後利率介於0.57%~2%。不過，美元保單利率僅調降5個bp，調整後利率介於2.25%~3.4%。

據了解，國壽因美元保單調幅低於預期，在市場掀起軒然大波，有同業直指，國壽美元保單利率僅調降5個基本點、理財型保單利率撐在3.15%，是為了搶業績，對此，國壽還特地發出聲明喊冤，強調國壽宣告利率採每月宣告，不像同業一次調整就適用一年，未來會視市場利率變化即時反應，調整頻率也會比同業高。

國壽發言人陳昭廷說，近月雖然美國公債利率大跌，但美元公司債利率並沒有明顯降低，甚至還反彈，雖然3月中美國公司債受恐慌情緒及流動性惡化影響，A級公司債利率一度大幅攀升，但在聯準會提供大量流動性後信用利差已收斂，「我們不只看公債利率，也會參考公司債利率」。

除國壽外，富邦、南山、中國人壽，本次調整保單張數介於160~188張，多數新台幣利變保單最大降幅都在25個bp，美元利變保單調幅則是50個bp，台壽最多為74個bp。調整後，新台幣保單利率多數不保「2」，多數美元保單也失守「3」字頭。

以南山人壽而言，新台幣利變保單利率調降25個基本點，保障型商品利率從最高2.3%調降至最高2.05%，一般型商品利率從最高2.15%調降至最高1.9%。

在美元利變商品部分，保障型利率降幅最高50個bp，從最高3.5%降至最高3%；一般型利率降幅45個bp，從最高3.3%調降至最高2.85%。

全球人壽本波調整保單張數62張，新台幣調整幅度最高35個bp，調整後約在1.9%~2.15%，美元保單降幅30~40個bp，利率在2.95%~3.2%間。