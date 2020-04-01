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永達保經徵才 業務員都是公司合夥人

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
永達保經徵才廣告。永達保經/提供
永達保經徵才廣告。永達保經/提供

新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情衝擊，徹底打亂全球經濟成長，台灣觀光服務業開始放無薪假甚至裁員、台幹回台重覓新職，永達保經逆勢擴大徵才，廣納各行各業菁英加入，透過複製成功的平台、完善的業務制度，協助業務人才專注於組織開拓及業績發展，成為保險企業家。

壽險公會今年3月20日公布2019年人身保險業務員登錄概況，壽險公司去年總登錄人數22萬5433人，較2018年增加5,027人，年增率2.28%；保險代理人及經紀人去年總登錄人數有16萬5038人，較2018年增加5,425人，年增率3.40%。

永達保經董事長吳文永表示，業代在傳統保險通路努力一輩子，屆齡退休是完全裸退，所有組織歸還公司，這是「職業」。

在永達，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生時，利益可以由孩子領，孩子不在，可以由孫子領，這才叫資產，稱得上是「事業」。

在永達平台，所有業務人員都是公司合夥人，公司虧損由公司承擔，公司賺錢大家分享，是穩賺錢的合夥人，業務人員不必出錢也不必出技術，只要出時間，把保險當成事業在經營。

統計顯示，有意從事保險業務員的新人，不再僅以大型保險公司為優先選擇，永達保經陳慶鴻總經理表示，保險經紀人或代理人公司具有商品多樣化、彈性制度、職涯多元發展等誘因，成為愈來愈多新進人員發展的首選。此外，保險經紀人針對客戶的需求作客製化的安排規劃，讓客戶擁有適合個人或家人的完整保障。

永達保經具有三大競爭優勢：平台、制度及獎勵優勢，為了讓人才能夠盡其展現才能、彼此競合，永達創建一個「共好、共享文化」與團隊一同學習的事業舞台，無需擔心無薪假或是被迫裁員，讓有興趣在保險經代業發揮長才的求職或轉職者重返職場時，更有自信並獲得成長，成就屬於自己的事業。

保險 壽險公司

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