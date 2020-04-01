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逮到四項缺失 金管會今開罰富邦產

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會今（1）日公告，富邦產險辦理保險業務，違反保險法相關規定，共處罰鍰60萬元整及三項糾正。 圖／聯合報系資料照片
金管會今（1）日公告，富邦產險辦理保險業務，違反保險法相關規定，共處罰鍰60萬元整及三項糾正。 圖／聯合報系資料照片

金管會今（1）日公告，富邦產險辦理保險業務，違反保險法相關規定，共處罰鍰60萬元整及三項糾正。

金管會表示，富邦產險缺失，包括第一，辦理國家風險控管作業，未將能明確獲悉具體投資區域為單一國家債券ETF部位納入，未落實行「保險業風險管理實務守則」中，關於「應針對信用曝險金額定期衡量，並與核准之信用風險限額進行比較與監控」規定。

第二，損失預警標準是以個股未實現累積損失率當月月底逾35%，或連續2日跌幅達15%，對於1日跌幅即達15%或月中損失率逾35%者，未納入管控，致後續發生損失擴大情事，有礙健全經營之虞。

第三，辦理即期外匯交易確認作業，交易確認函顯示的交易對象與電子郵件進行交易的下單對象不一致，未予查明，不利對交易對手的定期評估作業，有礙健全經營之虞。

第四，辦理債券投資交易，未依所訂「作業手冊」完整留存交易過程的電話錄音紀錄，不利於釐清責任歸屬，有礙健全經營之虞。

保險 金管會 產險

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