疫情推波 台新銀行YBO兒童會員戶數增

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平表示，觀察該行YBO兒童會員的統計數據資料發現，在歷年的農曆春節後，家長們因紅包壓歲錢回存銀行的需要，通常會幫子女們開立銀行帳戶，而每年選擇開立YBO兒童會員帳戶數則有倍增趨勢，受到這波新冠肺炎疫情的影響，除了開戶數有明顯增加之外，加上整體大環境的不確定性增加，保險資產的配置需求也同步上揚。

台新銀行大數據資料也顯示，YBO兒童帳戶的理財滲透率比一般的未成年帳戶高出約兩成左右，史筱平分享表示，現代多數的家長認同兒童理財規觀念，而該行YBO兒童會員帳戶不只能協助忙碌的家長們用更有效率的方式規劃子女的教育基金，也可從小教育子女理財與投資相關的概念。

除了受疫情影響而增加的保險資產配置之外，定期定額的基金投資，也是建議父母們可用來累積子女教育經費的方式，而且YBO會員可享申購特定定期定額基金手續費終身三折優惠。

台新銀行除了建置專業且完整的YBO兒童會員制度外，也提供孩童成長過程中各個面向的需求全方位的完整服務，史筱平指出，特別是自2019年課綱上路後，孩童們的教育形式不再侷限於傳統的升學考試範疇，而是要培養學科以外的核心素養。

該行特別為兒童會員推出多元且豐富的活動，例如舉辦融合了業界首創的桌遊課程的兒童專屬理財營，富有休閒兼具教育的意義；此外，該行也邀請YBO兒童會員參與公益主題活動，透過參與既有趣又富意義的活動，來培養孩童學習面多元發展能力，陪伴著他們一同成長。

台新銀行財富管理秉持「專業領航 認真守護」的精神，首創家庭會員結合兒童帳戶機制，協助父母親培養孩子理財觀念，也獲得多項國內外大獎肯定，包括：The Digital Banker的最佳下一世代服務推薦獎、The Asset的最佳下一世代財富管理經理人獎、國家品牌玉山獎最佳產品獎等。

即日起全新申請加入YBO兒童會員可獲得小小銀行家生活記帳本；加入家庭會員，整戶可獲贈存摺包乙只，並可享專業團隊協助規劃全家人的資產配置及傳承計畫。