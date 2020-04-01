快訊

戰艦上的瘟神: 美軍「航空母艦染疫求救事件」 何解?

機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

抗疫！台銀主動替房貸、消費貸款戶降息減壓

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

台灣銀行主動提供個人貸款戶降息優惠，凡符合該行貸款優惠條件者，此次降息幅度最高可達3碼(0.75%)。該行為響應政府降息減壓政策，協助受「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情影響的貸款民眾「有感減壓」，除配合中央銀行降息1碼(0.25%)外，另對於符合該行貸款優惠條件者，無需到行申請，再自動降息1~2碼(0.25%~0.5%)，期間6個月，自109年4月1日起到9月30日止。

台銀此次降息優惠的主要對象有首購自用住宅貸款、信用卡循環信用帳款及無擔保信用貸款等客戶。其中首購自用住宅貸款戶，最高新台幣1,000萬元內，利率再減碼0.25%；信用卡循環信用帳款及無擔保信用貸款，每戶最高1,000萬元，利率再減碼0.5%。

台銀主動提供本次優惠降息措施，減輕民眾受疫情影響的經濟壓力。

降息 信用卡 疫情

延伸閱讀

房貸降買房時機到？評估購屋能力「把握三三原則」

降息後買房有3影響指標！房貸何時降「看合約調整日」

安泰銀行房貸、信貸指標利率 5日起降0.27%比央行多

全國農業金庫房貸、消費性貸款 配合央行再降息1碼

相關新聞

模範壽險公司 保德信人壽第八度獲金管會認可

保德信人壽今(1)日宣布，第八度獲金管會認可為「模範壽險公司」，不僅超越其創造的七度模範紀錄，更是唯一連續四次獲金管會認...

渣打：美元相對強勁 持續看好黃金

新冠肺炎疫情蔓延，打亂全球金融市場步調，渣打銀行表示，市場避險恐慌情緒未消退，避險情緒帶動，美元相對強勁，並持續看好黃金，預期第二季上看1750美元。

永豐金證券AI日 建構金融API生態圈策略聯盟

展現數位金融實力，永豐金證券今（1）日連續第二年舉辦「41 AI日」活動，以線上影音展演發佈最新Python API進展...

全國農業金庫房貸、消費性貸款 配合央行再降息1碼

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續升溫，全國農業金庫響應政府「顧家庭方案」，降低受衝擊民眾負擔，除配合中央銀行降息...

台銀人壽等董事長人選 蘇建榮：4月中之前公布

國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會質詢，台銀人壽和台銀證券的董事長任期今年1月就已經到期，但至今卻還沒有公布新的人選...

全球人壽：台外幣利變保單全面降息

全球中央銀行大幅降息，全球人壽今（1）日宣布，利變型保單宣告利率全面調降，其中，新台幣利變保單利率調降25~35個基本點...

國壽調降台外幣利變保單利率 調幅5~15個基本點

國內壽險龍頭—國泰人壽利變保單今（1）日起調降宣告利率，本波調整張數高達113張，不過調整幅度比市場預期的1碼（25個基...

南山人壽利變保單今起大降息 降幅1~2碼

南山人壽今（1）日宣布，即日起全面調降新台幣、美元利變商品宣告利率，其中，新台幣利變保單宣告利率調降25個基本點，保障型...

凱基證券招募財富管理儲備主管 挑戰百萬年薪

面對即將投入職場的畢業生，凱基證券校園菁英「財富管理儲備主管」招募計畫熱烈展開，超前布局進行招募培訓，為金融專業財富管理...

南山人壽去年大賺339億元 年增28%歷史新高

南山人壽2019年合併新契約保費達1,671億元，合併總保費收入達新台4,696億元，稅後淨利達339億元，合併資產總值...

新台幣開盤 貶值4.6分

新台幣今（1）日早盤以30.300元兌1美元，貶值4.6分開出。

開發金延併中壽 金管會說重話

開發金控併購中國人壽案向金管會申請延期，金管會銀行局昨罕見說出重話，認為此事反映開發金控的公司治理效能，金融機構對主管機關的承諾視同法令遵循，目前正審核開發金延長併購的申請，但其中有部分理由「無法接受」。

熱門新聞

工具機震撼 百德驚傳裁員

利變保單最大降息潮 來了

張忠謀：疫情改變生活方式

6大民營銀行宣布貸款降息方案 信用卡利率最低降1％

不妙！前2個月慘虧1514億 今年勞退新制基金分紅可能飛了

行動支付酷碰券 每人每月可折千元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。