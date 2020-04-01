抗疫！台銀主動替房貸、消費貸款戶降息減壓
台灣銀行主動提供個人貸款戶降息優惠，凡符合該行貸款優惠條件者，此次降息幅度最高可達3碼(0.75%)。該行為響應政府降息減壓政策，協助受「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情影響的貸款民眾「有感減壓」，除配合中央銀行降息1碼(0.25%)外，另對於符合該行貸款優惠條件者，無需到行申請，再自動降息1~2碼(0.25%~0.5%)，期間6個月，自109年4月1日起到9月30日止。
台銀此次降息優惠的主要對象有首購自用住宅貸款、信用卡循環信用帳款及無擔保信用貸款等客戶。其中首購自用住宅貸款戶，最高新台幣1,000萬元內，利率再減碼0.25%；信用卡循環信用帳款及無擔保信用貸款，每戶最高1,000萬元，利率再減碼0.5%。
台銀主動提供本次優惠降息措施，減輕民眾受疫情影響的經濟壓力。
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