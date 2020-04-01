快訊

戰艦上的瘟神: 美軍「航空母艦染疫求救事件」 何解?

機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

合庫挺客戶 房貸、消費性貸款利率大降還可辦展延

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

為協助受新冠肺炎疫情影響營運客戶度過難關，合作金庫銀行董事長雷仲達指示，「合庫將善用全國最多的營業據點，擔任客戶最穩健可靠的資金窗口，對受疫情影響的企業與個人提供即時融資諮詢服務，務必力挺客戶度過難關。」對此，雷仲達亦於3月25日召開的全行經理人會議中再三強調，各分行應主動關心客戶並提供必要協助，以善盡企業社會責任。

對於受新冠肺炎疫情影響之個人戶(如：購置自用住宅貸款、消費性信用貸款及汽車貸款戶等)，合庫於4月1日至9月30日提供調降利率、本金或利息展延，展延期間免收違約金、遲延利息或變更條件手續費等措施，若為房貸戶，一千萬元以內同期間降息0.5%，亦提供寬緩期或延長貸款年限之方案；至於信用卡、信貸及車貸戶，歸戶後一千萬內同期間降息0.75%，亦提供卡費緩繳、免收緩繳期間產生之違約金等費用，以盡力協助每一位客戶。

為提供即時便利服務，合庫提供總行諮詢專線，並於全國各分行設置專責受理窗口，讓民眾可就近或向已往來分行諮詢辦理。合庫深知防疫視同作戰，此刻應與受影響者同舟共濟，共體時艱，絕不會無故拒絕客戶申請，亦不會對舊戶雨天收傘，而是設身處地提供協助，助其獲得紓困資金。

合作金庫除推出自辦「新型冠狀病毒受災中小企業貸款專案」外，另配合政府政策，善用中小企業信用保證基金及中央銀行所提供之擔保放款轉融通資金機制，於全國營業單位開放受理申請「經濟部紓困振興貸款專案」及「交通部觀光局振興觀光產業貸款專案」等政策性貸款。此外，對於既有客戶主動關懷，並依狀況提供本金寬緩等方案，以緩解客戶短期營運之壓力；對於申貸戶則提供簡化申請文件、縮短作業時間等加速辦理措施，提供快速確實之紓困解決方案，以期與客戶攜手共度難關。

合庫 疫情 降息

延伸閱讀

房貸降買房時機到？評估購屋能力「把握三三原則」

降息後買房有3影響指標！房貸何時降「看合約調整日」

全國農業金庫房貸、消費性貸款 配合央行再降息1碼

員工福利信託 業者促增誘因

相關新聞

模範壽險公司 保德信人壽第八度獲金管會認可

保德信人壽今(1)日宣布，第八度獲金管會認可為「模範壽險公司」，不僅超越其創造的七度模範紀錄，更是唯一連續四次獲金管會認...

渣打：美元相對強勁 持續看好黃金

新冠肺炎疫情蔓延，打亂全球金融市場步調，渣打銀行表示，市場避險恐慌情緒未消退，避險情緒帶動，美元相對強勁，並持續看好黃金，預期第二季上看1750美元。

永豐金證券AI日 建構金融API生態圈策略聯盟

展現數位金融實力，永豐金證券今（1）日連續第二年舉辦「41 AI日」活動，以線上影音展演發佈最新Python API進展...

全國農業金庫房貸、消費性貸款 配合央行再降息1碼

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續升溫，全國農業金庫響應政府「顧家庭方案」，降低受衝擊民眾負擔，除配合中央銀行降息...

台銀人壽等董事長人選 蘇建榮：4月中之前公布

國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會質詢，台銀人壽和台銀證券的董事長任期今年1月就已經到期，但至今卻還沒有公布新的人選...

全球人壽：台外幣利變保單全面降息

全球中央銀行大幅降息，全球人壽今（1）日宣布，利變型保單宣告利率全面調降，其中，新台幣利變保單利率調降25~35個基本點...

國壽調降台外幣利變保單利率 調幅5~15個基本點

國內壽險龍頭—國泰人壽利變保單今（1）日起調降宣告利率，本波調整張數高達113張，不過調整幅度比市場預期的1碼（25個基...

南山人壽利變保單今起大降息 降幅1~2碼

南山人壽今（1）日宣布，即日起全面調降新台幣、美元利變商品宣告利率，其中，新台幣利變保單宣告利率調降25個基本點，保障型...

凱基證券招募財富管理儲備主管 挑戰百萬年薪

面對即將投入職場的畢業生，凱基證券校園菁英「財富管理儲備主管」招募計畫熱烈展開，超前布局進行招募培訓，為金融專業財富管理...

南山人壽去年大賺339億元 年增28%歷史新高

南山人壽2019年合併新契約保費達1,671億元，合併總保費收入達新台4,696億元，稅後淨利達339億元，合併資產總值...

新台幣開盤 貶值4.6分

新台幣今（1）日早盤以30.300元兌1美元，貶值4.6分開出。

開發金延併中壽 金管會說重話

開發金控併購中國人壽案向金管會申請延期，金管會銀行局昨罕見說出重話，認為此事反映開發金控的公司治理效能，金融機構對主管機關的承諾視同法令遵循，目前正審核開發金延長併購的申請，但其中有部分理由「無法接受」。

熱門新聞

工具機震撼 百德驚傳裁員

利變保單最大降息潮 來了

張忠謀：疫情改變生活方式

6大民營銀行宣布貸款降息方案 信用卡利率最低降1％

不妙！前2個月慘虧1514億 今年勞退新制基金分紅可能飛了

行動支付酷碰券 每人每月可折千元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。