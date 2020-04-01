合庫挺客戶 房貸、消費性貸款利率大降還可辦展延

為協助受新冠肺炎疫情影響營運客戶度過難關，合作金庫銀行董事長雷仲達指示，「合庫將善用全國最多的營業據點，擔任客戶最穩健可靠的資金窗口，對受疫情影響的企業與個人提供即時融資諮詢服務，務必力挺客戶度過難關。」對此，雷仲達亦於3月25日召開的全行經理人會議中再三強調，各分行應主動關心客戶並提供必要協助，以善盡企業社會責任。

對於受新冠肺炎疫情影響之個人戶(如：購置自用住宅貸款、消費性信用貸款及汽車貸款戶等)，合庫於4月1日至9月30日提供調降利率、本金或利息展延，展延期間免收違約金、遲延利息或變更條件手續費等措施，若為房貸戶，一千萬元以內同期間降息0.5%，亦提供寬緩期或延長貸款年限之方案；至於信用卡、信貸及車貸戶，歸戶後一千萬內同期間降息0.75%，亦提供卡費緩繳、免收緩繳期間產生之違約金等費用，以盡力協助每一位客戶。

為提供即時便利服務，合庫提供總行諮詢專線，並於全國各分行設置專責受理窗口，讓民眾可就近或向已往來分行諮詢辦理。合庫深知防疫視同作戰，此刻應與受影響者同舟共濟，共體時艱，絕不會無故拒絕客戶申請，亦不會對舊戶雨天收傘，而是設身處地提供協助，助其獲得紓困資金。

合作金庫除推出自辦「新型冠狀病毒受災中小企業貸款專案」外，另配合政府政策，善用中小企業信用保證基金及中央銀行所提供之擔保放款轉融通資金機制，於全國營業單位開放受理申請「經濟部紓困振興貸款專案」及「交通部觀光局振興觀光產業貸款專案」等政策性貸款。此外，對於既有客戶主動關懷，並依狀況提供本金寬緩等方案，以緩解客戶短期營運之壓力；對於申貸戶則提供簡化申請文件、縮短作業時間等加速辦理措施，提供快速確實之紓困解決方案，以期與客戶攜手共度難關。