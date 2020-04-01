清明四天連假 台灣人壽服務不中斷

今(2020)年清明連續假期，從4月2日至4月5日長達四天，中國信託金控子公司台灣人壽全面啟動連續假日資訊SOP作業，監控各項資訊系統，確保保戶線上服務正常運作，服務不中斷。

同時，有鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，台灣人壽也提醒民眾，假期仍應注意防疫，少出門、勤洗手、出入戴口罩，與居家消毒。若有各項投保需求，請多加利用台灣人壽App，方便又即時。有保險理賠申請需要，可善用全年無休的「龍e賠」線上理賠服務，將享有假期後優先審核給付之服務。

台灣人壽保戶於清明連續假期期間有任何需要協助，可致電全年無休之免付費服務專線0800-099-850。針對海外的保戶如需緊急救援服務者，可直接撥打24小時海外救援服務專線886-2-23716088(付費電話)尋求專人諮詢服務與協助。

台灣人壽網路投保https://ezbao.taiwanlife.com/main

台灣人壽「龍e賠」線上理賠服務https://www.taiwanlife.com/html/epaper/2018/eClaims/index.html