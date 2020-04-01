清明連假將至 新安產險車險保障最心安

清明連假四天，多數民眾擔心群聚感染選擇自駕或租借車到郊外防疫。新安東京海上產險建議有車族出門前先確認保障他人的車險保了沒，以分散鉅額求償風險，其次再檢視對自身人車以及自車乘客的保障，至於租借車族也應加強對他人的意外保障，以少少保費換取完善且心安的行車保障。

國內油價來到17年來低檔，激出不少民眾自駕意願，新安東京海上產險提醒民眾開車上路前先確認保障他人的必備三保：強制汽車責任保險、第三人責任險、超額責任險，以分散撞到他人、撞到超跑可能的傾家蕩產風險。

必備三保的理賠範圍都不含駕駛人，駕駛人若沒投保附加駕駛人保險，發生單一事故意外時，就只能自認倒楣；自車保障方面，可投保車體損失險、竊盜損失保險；若要加強自車乘客的保障，則可保乘客體傷責任附加條款，若經常開車載毛小孩出遊，也可以加保車內寵物意外保險，讓寵物搭車多一層防護。

舉例而言，小安想趁連假開著買不到三年的愛車SENTRA帶家人到森林深呼吸，他投保新安東京海上產險強制汽車責任保險、第三人責任險、超額責任險以及乘客體傷責任附加條款，加保乙式車體損失險及竊盜損失險，提供的保障有強制險死亡失能保額200萬元、體傷保額20萬元、第三人責任險傷害／事故保額200／400萬元、超額責任險保額1,000萬元、乘客責任險每人保額200萬元，同時還享有新安東京海上產險事故現場服務及免費20公里道路救援，涵蓋他人及自身可能面臨風險的完整車險保障，讓他開車出門心安有保障。

新安東京海上產險網路投保平台4月底前完成線上投保汽（機）車強制險者，憑保單號碼免登錄即有機會抱回價值約2萬元的噴射循環空氣清淨機、全家禮物卡200元等獎項。

連假期間，民眾短期租借車需求亦增加，新安東京海上產險的吉時保線上投保平台，首創以日計算的短期租借車保險，針對租借車事故，不論是租借來的車受損或是對方人車受傷都在保障範圍內，一天也能保。

例如年滿20歲並持有小型車駕照的小明擬跟朋友阿泉借車，來趟一日郊外透氣行，旅遊途中不幸與他車碰撞，幸好小明在用車前一小時已在吉時保線上投保平台完成身分認證，並成功投保短期租借車保險，承保範圍包含借來的車與其他車輛碰撞損傷時，最多可賠10萬元，對方的車損傷，最多賠10萬元，對方的人受傷，一人最多賠50萬元，一個事故最多賠100萬元，保費335元即可提供一整日完善且心安的行車保障。

吉時保線上投保平台提供民眾最慢於用車前一小時完成投保即享有保障，全程只需在手機上滑一滑，五分鐘即可完成投保，簡單、易懂的投保畫面，讓用戶能更快速、更即時、更簡單在線上購買保險。