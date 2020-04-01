新壽推活力罩醫療險 防疫有保障

新光人壽於4月1日推出全新抗疫商品「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」，結合法定傳染病住院保障加倍特色，30歲男性一年保費只要910元即可享有每天住院最高5,000元日額的保障，輕鬆打造安全防護網，鼓勵保戶及早規劃、有備無患。

新光人壽活力罩1年期住院日額健康保險」(以下簡稱「活力罩」)，開放0~65歲民眾投保，包含四大特色：

1. 一定罩：「活力罩」為一年期定期健康險，適合防疫期間彈性強化保障。

2. 乎恁罩：「活力罩」為住院醫療日額險，順應疫情期間民眾住院保障需求增加，不論入住加護病房或燒燙傷病房，都可享有更高額保障。

3. 法力罩：納入法定傳染病設計，舉凡因符合行政院衛生福利部最新公告依傳染病防治法第三條規定之傳染病，如新冠肺炎、登革熱、腸病毒等住院診療者，住院日額保障加倍給付。

4. 即時罩：法定傳染病取消疾病等待期30日，保障即時無漏洞。

以30歲男性為例，投保新光人壽活力罩1年期住院日額健康保險，住院醫療日額1,000元，年繳保險費910元，若因新冠肺炎於負壓隔離病房住院42日後轉入一般病房治療八日，可領取住院日額保險金1,000元 x 50日，長期住院生活補助保險金1,000元 x 20日，負壓隔離病房比照加護病房給付加護病房保險金2,000元 x 42日，以及法定傳染病住院關懷保險金1,000元 x 50日，合計共20.4萬元。

家中有學齡兒童的父母，更可透過活力罩，為孩子們強化住院醫療保障。

腸病毒是令家長相當擔心的疾病，根據衛生福利部疾病管制署國內歷年監測資料顯示，腸病毒疫情每年約自3月下旬開始上升，於5月底至6月中達到高峰後緩慢降低，於9月份開學後再度出現一波流行，5歲以下特別容易感染，占所有90%重症病例。

以4歲女童為例，投保住院醫療日額1,000元，年繳保險費為2,080元。若於加護病房住院3日後轉一般病房住院2日，則可獲得住院日額保險金1,000元 x 5日、加護病房保險金2,000元 x 3日及法定傳染病住院關懷保險金1,000元 x 5日共計1萬6,000元的理賠給付。

隨著夏季即將來到，登革熱疫情也不容小覷，若因登革熱於一般病房住院14日，則可享有住院日額保險金1,000元 x 14日及法定傳染病住院關懷保險金1,000元 x 14日共2萬8,000元的保障。

新光人壽提醒，為確保國人都能獲得一視同仁的防護，口罩有實名制，新光活力罩則有每人限購一單、每單住院醫療日額1,000元的限制。

新光人壽再次呼籲，非常時期，國人要做好非常準備，除了預備日常所需物資外，盡量減少不必要的外出，趁著全民防疫期間，多花些時間與家人相處，並藉此檢視家庭保障是否完整。

透過新光活力罩補強醫療保障，不要讓個人的醫療缺口，成為家庭風險防治的破口。

由於疫情尚未平息，新光人壽不斷向保戶推廣透過官網或是LINE官方帳號，安心在家就可完成多項業務，毋須出門增添傳染風險。根據新光人壽內部統計，2月的網路會員數已較1月大幅成長266％，網路會員的整體登入量（含WEB及App）也較1月份成長170％，顯見新光人壽全方位的數位服務，操作性及便利性已受到保戶青睞，未來也鼓勵大家持續使用數位自主服務。