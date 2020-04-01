合庫人壽擕手家總 力挺家庭照顧者

家庭照顧者關懷總會（下稱家總）與合庫人壽於2018年邀請陳建寧改寫《愛不孤單》力挺家庭照顧者，由知名導演珍妮花操刀製作MV，其中還邀請到衛福部部長跨刀演出，為照顧者獻聲，於今時此日新冠肺炎疫情延燒之際，由於減少出外活動，致使家中長輩可能出現焦慮及不安的情緒，照顧壓力加劇。

家總提醒家庭照顧者除了做好勤洗手、少接觸等防疫習慣外，可藉由栽種植物、線上收看照顧電視台節目等方式，適時轉移對於疫情的注意力。最重要的是注意身心變化，並接納情緒。

在疫情期間，容易因外在因素產生易怒、煩躁、害怕、恐慌等各種負面情緒，甚至可能導致睡不好、胃口差、頭痛等各種身體狀態，對此，家總也提出建議，鼓勵照顧者覺察這些情緒和身體反應，並允許存在及學習接納，適時運用聽音樂、深呼吸、運動、轉念來協助放鬆與安定身心，也可透過照顧者專線0800-507272尋求專業人員的支持和協助，讓自己和家人得以順利度過這段防疫期間。

合庫人壽總經理沈玫君則表示，合庫人壽十年來都以守護為主軸落實企業社會責任，不光是守護家庭照顧者，同時也守護者保戶及員工，因應這次肺炎疫，合庫人壽備援計劃以營運不中斷為最高原則，除異地與分層辦公等措施之外，辦公設備也已完成遠端測試，所有人力與設備配置能夠維持保戶服務，確保所有保戶權益不受疫情影響，亦能符合主管機關的期待。

沈玫君進一步表示，合庫人壽十年來透過銀行提供保障守護客戶，也獲連續十年得金管會肯定為提高國人保險保障之績優保險公司，每張躉繳型房貸壽險提撥300元來支持家庭照顧者至今已累計將近1,500萬元，除了喘息咖啡、喘息學院等創新支持性服務外，2019年與家總開辦照顧電視台，透過直播及社群媒體傳播試著以新的方式讓民眾更了解家庭照顧議題，同時也希望讓年青人可以及早認識長照資源，畢竟在高齡少子化的社會現象中，每個人遲早都需要面臨照顧問題，合庫人壽也將持續的守護每個家庭，讓照顧不孤單。