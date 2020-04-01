母公司給力 中華信評：華南永昌證評等展望穩定

華南永昌證日前公告，該公司出現新台幣34億元衍生性商品交易的未實現損失。中華信評今（1）日指出，華南永昌證仍將會是華南金旗下具高度策略重要性的子公司，而且該公司的評等變動方向將與整體集團信用結構調整方向一致，確認華南永昌證的發行體信用評等為「twAA-/twA-1+」，展望為「穩定」。

這項鉅額損失主要是因未能及時對其權證交易進行避險操作所致，該公司目前發行有數筆與台股加權股價指數聯結的權證。不過，在今年3月中市場開始劇烈震盪之際，華南永昌證未能及時針對這些權證部位進行充分的避險安排。該項未實現損失規模約占該公司合併淨值的26%。

中華信評認為，華南永昌證的個別基礎信用結構（SACP）已經因此次事件遭到削弱，而且中華信評預期，在將可能發生的損失金額納入考量下，該公司的資本水準與獲利將會轉弱。

目前華南永昌證的唯一股東華南金融控股股份有限公司（華南金控）暫無對華南永昌證增資的規畫，因此華南永昌證的資本水準可能會繼續維持在明顯低於此事件發生前的水準。再者，此次巨大的損失，也凸顯出該公司風險控管機制上可能有缺失，因此其風險管理架構無法預先對風險進行適切的量化與管理。

中華信評認為，以華南永昌證具有的高度策略重要性子公司的集團地位來看，該公司應可繼續獲得來自華南金控集團的強力支持。因此，儘管近期發生的鉅額損失將會削弱華南永昌證的SACP，但該公司的發行體信用評等並未因此受到影響，展望仍是穩定。

華南永昌證的長期發行體評等結果高於該公司的SACP評估結果，這是因為中華信評評估認為，該公司在華南金控母集團中具策略重要性地位，因此在有需要時應可獲得來自母集團的及時財務支持。

中華信評認為，華南永昌證為集團客戶提供更為多樣化的產品（例如投資台股交易下單與在資本市場籌資等）服務符合集團的策略發展目標。除此之外，該公司與金控集團間的整合程度亦相當高。