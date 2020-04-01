模範壽險公司 保德信人壽第八度獲金管會認可

保德信人壽今(1)日宣布，第八度獲金管會認可為「模範壽險公司」，不僅超越其創造的七度模範紀錄，更是唯一連續四次獲金管會認可的壽險公司。

保德信人壽屢次獲此榮耀的關鍵之一，來自於客戶堅定的信任與支持，其專業的業務團隊始終與客戶並肩前行，堅持為客戶提供保險保障與優質的服務，即使面對瞬息萬變的艱難挑戰，仍然秉持高標準，持續讓正確的保險觀念照顧更多的家庭。

獲得此殊榮，保德信人壽總經理麥尚恩(Sean McLaughlin)表示，「我們非常榮幸第八度受到金管會肯定，獲得『模範壽險公司』的榮譽，對我們全體內外勤同仁是莫大的鼓舞。我們之所以能夠持續追求卓越，是因為始終秉持『照顧人』的初衷，透過專業的壽險顧問、多元通路業務團隊及優質的內勤團隊，不斷專注保障需求、持續優質服務，協助客戶獲得財務安全與心靈平和」。

金管會為了提倡健全的保險市場，於保險商品銷售前程序作業準則第 21 條規定中，設立了六項指標來評鑑壽險公司，分別為：資本適足率、申訴率、保單繼續率、法令遵循、保單簽署人員資格，以及推動社會公益表現優異等。

能在這六大指標中，皆通過高標準的檢視與審查，才能獲得模範壽險公司的認可，代表保德信人壽的高嚴謹度與自我要求。

其中，高保單繼續率、低保戶申訴率，最能反映保德信人壽的壽險顧問專注保障規畫，並以客戶需求為優先的專業服務品質，才能不斷得到保戶的肯定。

透過持續創新的商品設計，及強化客戶與通路的服務，2019年，保德信人壽的初年度保費收入較2018年成長逾40%，此一深具意義的成果，顯示保德信人壽堅強的實力，以及來自客戶對保德信人壽專業服務的信任與支持。

以「人間愛、家族愛」為核心價值為本，保德信人壽以獨特的量身訂做方式和以保障為出發的理念，透過專業壽險顧問和銀行理專，致力於向台灣的個人和家庭提供財務安全和心靈平和。每年舉辦國際奉獻日及保德信青少年志工菁英獎，推動志願服務不遺餘力，持續展現其對在地的關懷與投入。