快訊

蔡英文要頒郝柏村褒揚令 郝龍斌：父囑不申請死後哀榮

口罩購買懶人包／口罩2.0第三波預購今開跑 新制更便利

大股東寶佳提案現金減資 東元：目前不宜

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

東元 (1504) 公告董事會決議事項提報109年股東常會的新增議案，大股東寶佳資產提案辦理現金減資，東元表示，目前不宜辦理現金減資，並決定辦理2億股額度內私募普通股或特別股，充實營運資金及償還銀行借款。

東元審計委員會指出，對於股東寶佳資產管理股份有限公司提出減資案， 認為有損東元公司利益及發展理由，基於公司資金需求，並因新冠肺炎疫情擴散使得經營面臨重大的不確定性， 因此目前不宜辦理現金減資。

東元表示，母公司現金流量已多數用於配發現金股利，若進行減資則無法支應正常營運所需；海外子公司面對更嚴重的疫情影響，相對母公司需要更多的資金因應未來的挑戰；疫情蔓延使全球供應鏈均受重大影響，公司必須增加備料以穩定生產， 有更多流動資金需求；疫情擴散引發市場資金流動性不足，各國企業均增持現金部位以因應經濟不確定性，若疫情持續則營收下降當可預期，當營收下降時，來自營業的現金流入減少， 此時辦理減資將造成公司資金的沈重壓力。

東元強調，董事會決議辦理2億股額度內私募普通股或特別股。為充實營運資金、償還銀行借款及募集長期投資所需資本，目前寶佳集團（含寶佳資產管理公司、嘉源投資以及源通投資等3位聯合申報人）仍是東元第一大股東，對東元持股比重突破2成，已來到20.09%。

2019年東元稅後純益32.22億元，每股純益1.65元，董事會決議配發0.99元現金股利，盈餘配發率約60%。

東元 減資 疫情

延伸閱讀

大股東寶佳提案現金減資 東元：目前不宜

從不參與家族事業的二姊竟然出手！中環拿下台南企業最大股權幕後

台積電、東元 四檔聚光

防疫策略有成、首季受衝擊小 東元股價逆勢上攻

相關新聞

渣打：美元相對強勁 持續看好黃金

新冠肺炎疫情蔓延，打亂全球金融市場步調，渣打銀行表示，市場避險恐慌情緒未消退，避險情緒帶動，美元相對強勁，並持續看好黃金，預期第二季上看1750美元。

永豐金證券AI日 建構金融API生態圈策略聯盟

展現數位金融實力，永豐金證券今（1）日連續第二年舉辦「41 AI日」活動，以線上影音展演發佈最新Python API進展...

全國農業金庫房貸、消費性貸款 配合央行再降息1碼

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續升溫，全國農業金庫響應政府「顧家庭方案」，降低受衝擊民眾負擔，除配合中央銀行降息...

台銀人壽等董事長人選 蘇建榮：4月中之前公布

國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會質詢，台銀人壽和台銀證券的董事長任期今年1月就已經到期，但至今卻還沒有公布新的人選...

全球人壽：台外幣利變保單全面降息

全球中央銀行大幅降息，全球人壽今（1）日宣布，利變型保單宣告利率全面調降，其中，新台幣利變保單利率調降25~35個基本點...

國壽調降台外幣利變保單利率 調幅5~15個基本點

國內壽險龍頭—國泰人壽利變保單今（1）日起調降宣告利率，本波調整張數高達113張，不過調整幅度比市場預期的1碼（25個基...

南山人壽利變保單今起大降息 降幅1~2碼

南山人壽今（1）日宣布，即日起全面調降新台幣、美元利變商品宣告利率，其中，新台幣利變保單宣告利率調降25個基本點，保障型...

凱基證券招募財富管理儲備主管 挑戰百萬年薪

面對即將投入職場的畢業生，凱基證券校園菁英「財富管理儲備主管」招募計畫熱烈展開，超前布局進行招募培訓，為金融專業財富管理...

南山人壽去年大賺339億元 年增28%歷史新高

南山人壽2019年合併新契約保費達1,671億元，合併總保費收入達新台4,696億元，稅後淨利達339億元，合併資產總值...

新台幣開盤 貶值4.6分

新台幣今（1）日早盤以30.300元兌1美元，貶值4.6分開出。

開發金延併中壽 金管會說重話

開發金控併購中國人壽案向金管會申請延期，金管會銀行局昨罕見說出重話，認為此事反映開發金控的公司治理效能，金融機構對主管機關的承諾視同法令遵循，目前正審核開發金延長併購的申請，但其中有部分理由「無法接受」。

利變保單最大降息潮 來了

利率變動型保單史上單次最大規模降息今（1）日登場，新台幣、美元、澳幣、人民幣幾乎全數調降，壽險業估計受影響的保單超過700張。新台幣降幅最高達0.52個百分點、美元達0.74個百分點，繳費年期短且儲蓄成分高的利變壽險降幅最大。

熱門新聞

工具機震撼 百德驚傳裁員

張忠謀：新冠疫情像戰爭 衝擊全球經濟、改變生活方式

利變保單最大降息潮 來了

張忠謀：疫情改變生活方式

張忠謀：新冠肺炎像戰爭 改變全球中產階級以上的生活

6大民營銀行宣布貸款降息方案 信用卡利率最低降1％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。