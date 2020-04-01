大股東寶佳提案現金減資 東元：目前不宜

東元 (1504) 公告董事會決議事項提報109年股東常會的新增議案，大股東寶佳資產提案辦理現金減資，東元表示，目前不宜辦理現金減資，並決定辦理2億股額度內私募普通股或特別股，充實營運資金及償還銀行借款。

東元審計委員會指出，對於股東寶佳資產管理股份有限公司提出減資案， 認為有損東元公司利益及發展理由，基於公司資金需求，並因新冠肺炎疫情擴散使得經營面臨重大的不確定性， 因此目前不宜辦理現金減資。

東元表示，母公司現金流量已多數用於配發現金股利，若進行減資則無法支應正常營運所需；海外子公司面對更嚴重的疫情影響，相對母公司需要更多的資金因應未來的挑戰；疫情蔓延使全球供應鏈均受重大影響，公司必須增加備料以穩定生產， 有更多流動資金需求；疫情擴散引發市場資金流動性不足，各國企業均增持現金部位以因應經濟不確定性，若疫情持續則營收下降當可預期，當營收下降時，來自營業的現金流入減少， 此時辦理減資將造成公司資金的沈重壓力。

東元強調，董事會決議辦理2億股額度內私募普通股或特別股。為充實營運資金、償還銀行借款及募集長期投資所需資本，目前寶佳集團（含寶佳資產管理公司、嘉源投資以及源通投資等3位聯合申報人）仍是東元第一大股東，對東元持股比重突破2成，已來到20.09%。

2019年東元稅後純益32.22億元，每股純益1.65元，董事會決議配發0.99元現金股利，盈餘配發率約60%。