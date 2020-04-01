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第一金證券「e鍵開戶」線上開戶數 成長驚人

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
第一金證券推「e鍵開戶」線上開戶數成長驚人。 圖／第一金證券提供
第一金證券推「e鍵開戶」線上開戶數成長驚人。 圖／第一金證券提供

受到新冠肺炎疫情影響，許多台商延後回大陸及學生延後開學，雖然國際股市行情劇烈震盪，仍澆不熄投資人交易的渴望。第一金證「e鍵開戶」App上線後，不到三個月內，即達成近3,000人開戶成功，且將近有五成的實動戶數，確實滿足客戶防疫期間，免出門的理財需求。

第一金證總經理陳香如表示，本次「e鍵開戶」獲得不錯的成績，原因有三，第一點、「真正免臨櫃開戶」，客戶透過「e鍵開戶」App進行線上開戶，並使用第一銀行帳戶（須申請網路銀行）進行身分認證，即可免臨櫃完成證券開戶。讓客戶在疫情影響之下，真正達到免出門即可完成開戶所需。

第二點、「銀行數位客戶加持」，銀行對於客戶透過「e鍵開戶」App並將「iLEO數位帳戶」綁定為交割戶者，特別保留原有數位帳戶相關優惠，大幅提升銀行客戶開完數位帳戶後連結開立證券戶之意願。

第三點、「客戶投資意願強烈」，全球受新冠肺炎影響，台股行情不僅跌破萬點，部分投資人決定危機入市把握行情，因此，不僅帶動開戶數大增之外，也提高新客戶實動比例。

第一金證券除了線上開戶成績令人驚艷之外，在日前為了因應逐筆交易新制上線，投入大量人力與經費進行軟硬體升級，為客戶提供安全、穩定、快速的交易環境。陳香如總經理提到，第一金證券將全力提升電子交易的質與量，除了電子交易平台將持續精進之外，並結合數位行銷推廣，以強化第一金證券數位金融的服務力度。

目前為鼓勵客戶多加利用「e鍵開戶」App，只要透過該App完成開戶即送摩斯漢堡早餐，首筆交易送7-11 100元購物金..等多項好禮，活動到4月底止，歡迎各位投資人踴躍參與。

第一金證券 數位帳戶 疫情

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