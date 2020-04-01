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全球降息風 王道銀行推美元高利活存14天年利率2.2%

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

王道銀行（2897）即日起限時推出美元換匯高利活存14天年利率2.2%專案，以及人民幣年利率1.8%、澳幣年利率1.5%、紐幣年利率1.5%、南非幣年利率5.4%等四種外幣1個月期高利定存專案。

王道銀行表示，面臨全球金融市場劇烈變動的不確定性，現金存款預期為短期內相對安穩的資金停泊站。

針對美元存款需求，王道銀行於即日起至4月15日，推出美元換匯高利活存專案，凡於活動期間以王道銀行個人帳戶進行台幣兌換美元換匯累積超過1,000美元者，即可獲得任務徽章，不須額外申請，該用戶於4月17日至30日共計14天，美元帳戶中10萬美元以內的活存存款即享優惠活存年利率2.2%，超過10萬美元的存款則以牌告年利率計息。

除了美元存款優惠，王道銀行於即日起至6月30日另推出人民幣、澳幣、紐幣、及南非幣等四種幣別的1個月期高利定存專案。

其中，人民幣1個月期定存優惠年利率1.8%，單筆起存金額為人民幣2萬元；澳幣1個月期定存優惠年利率1.5%，單筆起存金額為澳幣1,000元；紐幣1個月期定存優惠年利率1.5%，單筆起存金額為紐幣1,000元；南非幣1個月期定存優惠年利率5.4%，單筆起存金額為南非幣1萬元。

四種幣別每人限各存一筆，利息以複利計息，到期一次付息，無法續存，透過王道銀行App或網路銀行即可全天24小時隨時於線上開立定存單。

活動期間，王道銀行更同步推出這四種外幣高利定存專案的款項匯入免收王道銀行端匯入手續費新台幣400元的優惠。

王道銀行 美元

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