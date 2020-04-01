永豐金證券AI日 建構金融API生態圈策略聯盟

展現數位金融實力，永豐金證券今（1）日連續第二年舉辦「41 AI日」活動，以線上影音展演發佈最新Python API進展，包括Python API在逐筆撮合量化交易之運用、及FinTech 與API下單環境合作兩項成果，永豐金證券總經理江偉源表示，以建構「金融API生態圈策略聯盟」為目標，持續與新創公司串連開發創意服務，共享永豐金證券開放式金融科技生態圈。

永豐金證券並宣布與知名投資理財內容平台─StockFeel（股感知識庫）合作，進行「互聯網金融場域驗證」，包括整合投資前的知識學習、投資中的組合管理、投資後的學習反饋、以及從股感平台直接串接永豐金證券下單無斷點，建立全方位互聯網金融場域，投資標的囊括台股、美股及ETF，為API與FinTech新創合作繳出新成績。

永豐金證券表示，股感知識庫以知識基底建構投資理財場域，投資人從自己熟悉的產業能力圈出發，搭配網站內容以及產業資訊，連結熟悉的產業個股，每月有高達80萬不重覆瀏覽量，雙方的合作有助於股感用戶降低投資風險，流程優化，讓年輕投資族群感受到永豐金證券的數位金融能力。

永豐金證券表示，積極推動中的Python API為國內證券界首創架構於全球最大開源代碼平台Github ，是具開放式及成長擴增能力的數位金融生態系統，除了與FinTech新創合作外，因應逐筆交易上線後1秒可能產生多筆成交價，投資人必須提升對市場的即時反應，PythonAPI已完成升級逐筆撮合報價版，讓程式交易者可以開創更多交易策略應用模組。

在「41 AI日」線上展演中，參與的使用者示範以Python API架接VnTrader開放式交易前台，達到期貨現貨量化策略快速布局與監控的標竿；也有用戶運用Python API自製閃電下單交易畫面，串接成交回報與帳務資料到自己的LINE平台、Facebook平台、或Telegram。

永豐金證券表示，與FinTech公司串連合作已發展出多項具體成果，除了即將展開的「股感知識庫」生活投資下單，還包括已完成合作的「豐存股應用」、「AI幫你顧投資服務」、「LINE選股下單」、「β風控機器人」等；透過全天候線上開戶，及線上顧問會員服務，讓投資人面對疫情升溫，也能安心在家處理各種投資事宜。

永豐金證券在2019年4月1日首次發起「41 AI日」，展現推動金融數位化的企圖與進程，與新創業者及量化交易需求團隊共享成果。