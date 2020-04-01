安泰銀行房貸、信貸指標利率 5日起降0.27%比央行多

受新冠肺炎疫情影響，為了維持金融市場穩定，央行在3月19日宣布降息1碼、即0.25%。安泰銀行（2849）宣布，反映央行降息，自4月5日起全面調降指標利率0.27%，調降幅度優於央行的0.25%，只要是以指標利率計息的房、信貸客戶都將受惠，5月起貸款的月付金將明顯感受到調降，且指標利率調降為自動調整，不涉及申請問題，每位貸戶都受惠。

為協助受疫情影響之客戶提供金融協助措施，安泰銀行在官網設置「抗疫紓困專區」，只要是受疫情影響導致非自願性失業、無薪假或其他特殊情況 （如第一線醫療人員、確診患者、居家隔離／檢疫不得外出、因疫情滯留國外無法回台及其他因疫情影響還款能力），持相關證明文件，就可申請貸款本金寬緩最長六個月，信用卡則提供緩繳帳單應付帳款最長三個月，且緩繳期間皆免收違約金及循環利息。

安泰銀行表示，響應政府加碼紓困政策，只要是符合受疫情影響之客戶，持相關證明文件提出申請，於4月1日至9月30日期間，房貸客戶除原指標利率調降0.27%外，再降1碼，共降0.52%，信貸客戶則再降2碼，共降0.77%，相較公股行庫降幅更高，希望協助有困難的客戶，共同渡過疫情難關。