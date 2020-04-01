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最慘的一年賺最多 南山人壽去年獲利339億歷史新高

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

南山人壽2019年合併新契約保費達新台幣1,671億元，合併總保費收入達新台幣4,696億元，稅後淨利達新台幣339億元，創歷史新高，合併資產總值約新台幣4.9兆元，股東權益約新台幣3,681億元，每股稅後純益（EPS）為2.81元。

包括斥資百億的新系統境界成就上線出包，被罰3,000萬元，以及炒股案等，南山人壽去年屢遭金管會罰款，連前董事長杜英宗也遭到停職，去年的南山人壽可說是多事之秋。

但根據南山人壽公布，2019年南山人壽合併稅後淨利為新台幣339億元，較前一年同期成長28%，創歷史新高。去年在經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，使2019年獲利較2018年同期成長28%。

南山人壽資產總額及股東權益持續成長，截至2019年止，資產總值約新台幣4.9兆元，較2018年底成長11%，也創新高；股東權益為新台幣3,681億元，較2018年底成長163%。

南山人壽2019年合併新契約保費收入共新台幣1,671億元。新契約保費以利變型商品貢獻最大，南山人壽今年持續提供保障型保單、優質理財等多元化商品，滿足保戶需求。

至於南山產物，2019年簽單保費收入新台幣53億元，較2018年同期成長22%，整體而言各險種均呈現成長趨勢，個人保險商品成長23%、企業保險商品成長18% 。

其中以健康傷害保險成長49%最高，占全公司業績比重最高的汽車保險亦成長20 %。

南山人壽 保費

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