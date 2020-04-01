最慘的一年賺最多 南山人壽去年獲利339億歷史新高
南山人壽2019年合併新契約保費達新台幣1,671億元，合併總保費收入達新台幣4,696億元，稅後淨利達新台幣339億元，創歷史新高，合併資產總值約新台幣4.9兆元，股東權益約新台幣3,681億元，每股稅後純益（EPS）為2.81元。
包括斥資百億的新系統境界成就上線出包，被罰3,000萬元，以及炒股案等，南山人壽去年屢遭金管會罰款，連前董事長杜英宗也遭到停職，去年的南山人壽可說是多事之秋。
但根據南山人壽公布，2019年南山人壽合併稅後淨利為新台幣339億元，較前一年同期成長28%，創歷史新高。去年在經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，使2019年獲利較2018年同期成長28%。
南山人壽資產總額及股東權益持續成長，截至2019年止，資產總值約新台幣4.9兆元，較2018年底成長11%，也創新高；股東權益為新台幣3,681億元，較2018年底成長163%。
南山人壽2019年合併新契約保費收入共新台幣1,671億元。新契約保費以利變型商品貢獻最大，南山人壽今年持續提供保障型保單、優質理財等多元化商品，滿足保戶需求。
至於南山產物，2019年簽單保費收入新台幣53億元，較2018年同期成長22%，整體而言各險種均呈現成長趨勢，個人保險商品成長23%、企業保險商品成長18% 。
其中以健康傷害保險成長49%最高，占全公司業績比重最高的汽車保險亦成長20 %。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言