全國農業金庫房貸、消費性貸款配合再降息1碼

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續升溫，全國農業金庫響應政府「顧家庭方案」，降低受衝擊民眾負擔，除配合中央銀行降息 1 碼（0.25％），個人購買自用住宅，及消費性貸款實施減收利率措施如下：

(1)自用住宅購屋貸款：

貸款額度低於 1000 萬元部分減收1碼，自4月1日起至9月30日止(期間6個月)；另央行降息依約於全國農業金庫放款基準利率調整日（4月27日)再調降1碼，共計減2碼（0.5％）。

(2)消費性貸款：

信用貸款額度低於1000 萬元部分減收2碼，自4月1日起至9月30 日止(期間 6 個月)；另央行降息依約於本公司放款基準利率調整日（4 月27日）再調降1碼，共計減3碼（0.75％）。

全國農業金庫推出一系列｢挺企業｣紓困方案，如｢中小企業及農產業抗疫專案貸款｣、｢舊有貸款調降利率、展延及寬緩專案｣等，若 民 眾 或 企 業 有 相 關 紓 困 需 求 ， 請 上 全 國 農 業 金 庫 官 方 網 站

(www.agribank.com.tw)或洽其各聯絡窗口。