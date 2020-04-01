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元大證券造福小資族 推「微富進化論」活動

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

根據近年的投資調查，選擇以定存的方式來理財的民眾多達六成，進入社會不久的小資族們，將薪水只放置於活存而沒有投資的更比比皆是。不懂投資的好處或認為自己沒有閒錢能投資，是他們不願意踏入投資市場的關鍵因素。然而，若越晚開始投資者，與及早就開始投資者們的貧富差距，隨著年紀增長可能會日漸懸殊，因此，趁早踏出投資的第一步可以說相當重要。

為鼓勵年輕族群勇敢踏出重要的第一步，元大證券自今4月推出「微富進化論」贈獎活動，活動期間內只要花「三步驟五分鐘」完成線上開戶，不限任何綁定銀行，即可獲得全家100元購物金。若已是準備好開始投資的朋友，只要開戶當月（含）起算三個月內達成交易任務，最多可額外再拿400元購物金！

元大證券表示，投資第一步絕不是買股票，也不是買基金，對於新手而言，只要願意先開戶，就已是邁出投資生涯中重要的一步，畢竟沒有開始，就不會有成果。

進一步踏入交易階段的年輕朋友，可能會困惑於應該投資什麼標的好？參考股神巴菲特的觀念，就是要投資最好的公司，但所謂的好公司大多股價偏高，因此，小資族不宜直接購買整張股票，可以選擇以「定期定額」的方式分批投入這些好公司的股票，不必擔心一時之間拿不出大把資金來投資，每月最低只需投入1,000元，持之以恆也能積少成多。

另外，也可以選擇「指數股票型基金」（ETF），優點和基金一樣可以分散風險，雖不容易暴漲卻也不易大跌，時間久了靠著優於定存的配息，也能累積一筆不錯的收入，同樣是小資族投資的優良選擇。

定存 元大

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