南山人壽利變保單今起大降息 降幅1~2碼

南山人壽今（1）日宣布，即日起全面調降新台幣、美元利變商品宣告利率，其中，新台幣利變保單宣告利率調降25個基本點，保障型商品宣告利率從最高2.3%調降至最高2.05%，一般型商品宣告利率從最高2.15%調降至最高1.9%。

在美元利變商品部分，4月起也調整宣告利率，其中保障型商品宣告利率降幅最高50基本點，從最高3.5%降至最高3%；一般型商品宣告利率降幅45基本點，從最高3.3%調降至最高2.85%。

南山人壽這次保單調整張數來看共160張，其中新台幣利變商品調整張數為90張，美元利變商品調整張數約70張。

南山人壽指出，新冠肺炎疫情嚴重影響經濟發展，金融市場呈現重挫，國際債市利率大幅滑落至歷史低點，為緩和金融市場動盪與經濟負面影響，各國央行無不採取積極降息或寬鬆政策。

以美國聯準會為例，3月積極降息6碼至0利率，並採取無限量購債政策，以維持市場寬鬆。目前全球疫情尚未穩定，聯準會零利率寬鬆政策將持續一段期間，預料美債利率將長時間維持歷史低檔。

台灣央行也在3月出乎市場預料地將重貼現率調降一碼至歷史低點的1.125%，且台灣央行寬鬆態度明確，未來仍有降息可能，預期台灣公債利率將長期維持在歷史低檔。

綜上所述，在國內外債市利率大幅下滑之下，且預期利率維持低檔時間較長下，因此需調降台幣及美元宣告利率。